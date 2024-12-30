В Беларуси резко вырос доллар

В Беларуси резко вырос доллар5
- 30.12.2024, 15:36
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Сразу на четыре копейки.
В Беларуси 30 декабря доллар, юань и евро сильно прибавили в цене. Это следует из результатов торгов Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Согласно последним данным, курс доллара в Беларуси вырос на 1,27%, до Br3,4735.
Российский рубль на торгах 19 декабря подешевел. Валюта ЕС подорожала.
В результате по итогам торгов установились следующие средневзвешенные курсы валют:
доллар – Br3,4735
евро – Br3,575
российский рубль – Br3,3488 (за ₽100)
китайский юань – Br4,8500 (за ¥10).