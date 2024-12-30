Как сбитый самолет влияет на отношения между Россией и Азербайджаном 2 Андреас Умланд

30.12.2024, 15:42

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Оправдания Кремля в 2024 году начались столь же абсурдно, как и в 2014-м.

Россия скорее не сможет получить политическую выгоду от сбития пассажирского самолета. Поскольку это был пассажирский самолет третьей страны, Азербайджана, который не имеет прямого отношения к российско-украинской войне. Вероятно, инцидент произошел в неудобное для Кремля время, поскольку российско-азербайджанские отношения в последние годы улучшились. Обстрел азербайджанского самолета и, в частности, безответственный отказ разрешить поврежденному самолету совершить экстренную посадку на территории России теперь могут ухудшить эти отношения.

Этот инцидент напоминает сбитый MH17 в 2014 году, хотя, на первый взгляд, есть много различий, но есть и некоторые структурные и контекстуальные сходства. Выделяются три.

Во-первых, как и в случае с катастрофой 2014 года над восточной Украиной, похоже, что тяжелая и высоколетящая зенитная ракета была применена в районе, где летают пассажирские самолеты. Уже в 2014 году было удивительно, что российская армия была готова пойти на риск массового убийства непричастных гражданских лиц ради достижения своих военных целей в Украине. Теперь же безжалостность Кремля была продемонстрирована еще раз.

Во-вторых, помимо общей халатности, вновь проявляется безответственность по отношению к нероссийским гражданам и авиакомпаниям, которые — как в 2014 году «Малазийские авиалинии» и их пассажиры — вынуждены нести побочный ущерб от безжалостной российской войны. В 2024 году отказ России разрешить аварийную посадку поврежденному иностранному самолету делает это безрассудство еще более очевидным.

В-третьих, оправдания Кремля в 2024 году начались столь же абсурдно, как и в 2014-м. Если 10 лет назад в сбитии самолета, летевшего на большой высоте над де-факто контролируемой Россией частью бассейна Донца, винили украинцев, то в 2024 году виновником аварии сначала называли «птичий удар» — и, соответственно, саму азербайджанскую авиакомпанию. Только несколько дней спустя после публичной жесткой позиции президента Азербайджана Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву и «извинился за то, что трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России», упомянув при этом, что «российские ПВО отражали атаки БПЛА».

Остается открытым вопрос — как сбитый самолет влияет на отношения между Россией и Азербайджаном. Ведь за последние четыре года Россия более или менее предала своего официального союзника на Южном Кавказе — Армению. Москва оставила Ереван на произвол судьбы во время эскалации армяно-азербайджанского конфликта вокруг спорной территории Нагорного Карабаха и вместо этого углубила свои отношения с Баку. В некотором отношении наследственная диктатура семьи Алиевых в Азербайджане напоминает свергнутый сирийский режим Хафиза и Башара Асадов. При таких автократических системах правления трудно предсказать, насколько эти обстрелы и удивительный отказ в экстренной посадке самолета обострят отношения между Москвой и Баку.

Инцидент, скорее всего, будет иметь лишь некоторые последствия для воздушного сообщения с Россией и внутри нее, но не будет иметь серьезных политических последствий. Остается только надеяться, что шокирующее поведение России в отношении азербайджанского пассажирского самолета в 2024 году поможет проиллюстрировать для людей во всем мире методы ведения войны Россией.

В 2014 году Москве удалось поставить под сомнение свою ответственность за сбитый MH17. Многие до сих пор не могут понять, кто же на самом деле был виноват в случившемся 17 июля 2014 года. Психологическая война России в отношении MH17 дошла даже до компетентного голландского суда, который с удивительным образом установил, что ответственность за применение очень сложной и дорогой установки «БУК-Телар», сбившей MH17, несут несколько антиукраинских нерегулярных боевиков на Донбассе, а не российская армия и ее главнокомандующий Владимир Путин. На сегодняшний день еще предстоит большая журналистская, юридическая и научная работа, чтобы разобраться с трагическим и политически значимым инцидентом с MH17 в 2014 году.

Андреас Умланд, New Voice

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