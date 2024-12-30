Минчанин разбил молотком машину соседа, который обидел его знакомого 30.12.2024, 15:46

1,772

Злоумышленник снял процесс на видео.

Минчанин из мести разбил машину соседа молотком, снимая «краш-тест» на видео, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился житель Партизанского района, заявив, что кто-то разбил стекла его автомобиля.

Прибывшие по вызову правоохранители на месте задержали минчанина, который снимал на телефон разбитую машину. Позже выяснилось, что оператор и нанес повреждения.

Так, 47-летний безработный минчанин признался, что накануне выпивал в баре. А когда шел домой, увидел припаркованную машину соседа. Как он сказал, накануне мужчина обидел его друга, и он решил отомстить. Из дома злоумышленник принес молоток и разбил им боковые стекла иномарки, снимая все на видео, чтобы показать «отмщение» своему товарищу.

Мстителя будут судить за хулиганство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com