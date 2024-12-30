Кремль отказывается от мирных переговоров 4 30.12.2024, 15:54

4,596

Песков заявил, что «никаких предпосылок нет».

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в России не видят «предпосылок для завершения» войны в Украине, пишет пропагандистское агентство РИА-Новости в понедельник, 30 декабря.

«Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет», — утверждает Песков.

На фоне сообщений в Сети об «исторических встречах» и «завершении горячей фазы войны» 30 декабря Песков заявил, что у Путина не запланированы международные контакты на понедельник.

Возможно, Песков отреагировал на заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона. Вчера, 29 декабря, он заявил, что «30 декабря состоится важная встреча, которая положит конец горячей фазе войны».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com