Сказочный тест для проверки IQ: надо найти логическую ошибку

Сказочный тест для проверки IQ: надо найти логическую ошибку7
- 30.12.2024, 15:57
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На рисунке с ребятами есть несоответствие.
Знаете ли вы, что ломать голову над оптическими иллюзиями и интересными тестами не обязательно самому? Веселее этот процесс делает конкуренция! Попробуйте пройти новую головоломку от УНИАН вместе с друзьями.
Перед вами кучка счастливых детей, которые наслаждаются снегом и настоящей зимней погодой в лесу. Малыши катаются на санках, а их более взрослые друзья - на лыжах.
Вы должны внимательно рассмотреть картинку и подумать, что здесь не так. Ошибка может быть спрятана где угодно - от самого леса до одежды малышей.
Условие только одно: попробуйте справиться всего за пять секунд. Это сделает задание более сложным, но и более веселым.
Ответ на тест можно узнать здесь.