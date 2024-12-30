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Сказочный тест для проверки IQ: надо найти логическую ошибку

7
  • 30.12.2024, 15:57
  • 3,130
Сказочный тест для проверки IQ: надо найти логическую ошибку

На рисунке с ребятами есть несоответствие.

Знаете ли вы, что ломать голову над оптическими иллюзиями и интересными тестами не обязательно самому? Веселее этот процесс делает конкуренция! Попробуйте пройти новую головоломку от УНИАН вместе с друзьями.

Перед вами кучка счастливых детей, которые наслаждаются снегом и настоящей зимней погодой в лесу. Малыши катаются на санках, а их более взрослые друзья - на лыжах.

Вы должны внимательно рассмотреть картинку и подумать, что здесь не так. Ошибка может быть спрятана где угодно - от самого леса до одежды малышей.

Условие только одно: попробуйте справиться всего за пять секунд. Это сделает задание более сложным, но и более веселым.

Ответ на тест можно узнать здесь.

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