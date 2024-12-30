Вой на болотах

Вой на болотах1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 30.12.2024, 16:02
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В России появилась целая группа медийных Z-нытиков и страдальцев.
В России появилась целая группа медийных Z-нытиков и страдальцев. Это люди которые, как на этом видео, ноют что потери армии только за этот год превышают 450 тыс человек. И люди «испаряются» с фронта в огромных масштабах. Но в то же время, эти люди не требуют прекратить войну, а скорее её поддерживают, считая что убивать и захватывать надо эффективнее.
Идиоты не понимают, что успешная военная операция может быть только быстрой, иначе об успехе говорить не приходится. И начинается кровавое месиво, которое перемалывает сотни тысяч людей и бюджетные миллиарды, при этом победить в такой войне невозможно. Ты проиграл уже тогда, когда ввязался в мясорубку.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»