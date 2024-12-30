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«Только на детских поздравлениях некоторые умудряются сделать $1000 за ночь»

  • 30.12.2024, 16:11
«Только на детских поздравлениях некоторые умудряются сделать $1000 за ночь»

Как белорус 20 лет работает Дедом Морозом.

Сергей — разработчик и руководитель проекта, в IT без малого 30 лет, а еще более 20 лет он — Дед Мороз. Ежегодно в декабре Сергей достает из шкафа расшитую снежинками шубу и отправляется дарить людям праздник. Что правда, теперь уже не чтобы подзаработать, а просто «из любви к искусству», пишет Devby.io.

«Надоели праздники в формате: выпили-закусили-послушали речь»

— С чего всё началось, — рассказывает Сергей, — с того, что надоели праздники в формате: выпили-закусили-послушали поздравительную речь по телевизору — снова выпили. Скучно!

Один мой Новый год начался за праздничным столом — а закончился в подъезде. Мы с друзьями пошли на елку, там подхватили троих каких-то пьяных девушек, одна из которых уже успела расквасить себе нос — тормозила так неудачно. А потом засели где-то в подъезде, а жители с первого этажа выносили нам оливье закусить. 

Обычная пьянка — как было принято лет 25-30 назад (а кто-то и сейчас так празднует). Но 1 января, возвращаясь утром домой, я принял решение: «Хватит!» Наверное, жизнь поворачивает не туда, раз я до такого докатился. 

Скажу честно: это было моё лучшее решение. За эти 20 лет я много чего увидел: как живут другие люди, как они отмечают Новый год и Рождество. Да, я видел очень красивые квартиры и очень красивых детей. Их родители тщательно готовились к празднику, наряжались — как-никак Дед Мороз придет. Знаете, у тех, кто заказывает такую услугу, всё совсем по-другому. 

«В первый год заработали немного — только костюмы окупили»

Я взялся за дело осенью — нашел через знакомых швею, которая шила костюмы для разных коллективов. Два месяца мы с девочкой, которая захотела быть Снегурочкой, ездили на примерки. Сумма за пошив двух костюмов вышла на те времена приличная — но и костюмы получились как надо. 

Да, в магазине можно было купить какие-то красные и голубые халаты. Но они бы быстро пришли в негодность. И стыдно в таких идти поздравлять — хотелось, чтобы это был атлас с вышивкой или росписью. 

Потом мы развесили объявления по подъездам домов. Это сейчас заводят аккаунт в Instagram или группу в телеграме, дают контекстную рекламу — а тогда всё было просто: распечатываешь, берешь тюбик с клеем — и вперёд. В принципе, это хорошо работало.

У моей Снегурки был парень — он решил вопрос с транспортом (у меня тогда машины ещё не было). Сказал: «Я повезу вас на своем авто, а вы мне дадите денег на бензин». Потом все заработанные деньги мы разделили на троих.

В первый год мы заработали немного — только костюмы окупили. Помню, у нас было около 20 заказов 31 декабря, ну и до этого мы катались вечерами.

Это было весело! Потом мы даже ходили в костюмах на елку в центре — и раздавали детям конфеты. Те радовались. Мне это очень нравилось. 

«В доме собирались несколько семей — я только подарки им вручал минут 40»

Готовясь к своему первому сезону, мы нашли знакомых, которые также этим занимались. Съездили к ним — поговорили, они поделились опытом.

Главный совет — «подготовь программы: одну для детей и еще одну для взрослых». Это сейчас я могу зайти в любое место и сразу что-то начать говорить, а тогда очень выручили заготовки. Мы расписали на бумаге сценарии поздравлений, собрали реквизит для конкурсов — и с всем этим ездили.

Ой, конечно, не из головы сценарий взяли! Пришлось немного посидеть в интернете (он тогда был по Dial Up). Начинаешь стандартно — заходишь, произносишь приветственную речь: «Поздравляю с Новым годом, желаю счастья, радости, светлой жизни сто лет и здоровья сто пудов». А потом говоришь, например: «Ой, какая у вас красивая елка!» Конечно, всё зависит от возраста детей — делаешь поправочки на это. А для взрослых — свой сценарий.

Сезон у Деда Мороза начинается за месяц — со старта корпоративов и детских утренников и заканчивается православным Рождеством. График может быть каким угодно — год на год не приходится. Например, в один год я начал поздравлять 31 декабря, а в 8:00 утра и закончил, а в 3:00 ночи — без перерывов. 

Мне приходилось и на утренниках в детских садах и в школах выступать, и на больших корпоративах. Один раз мужчина попросил меня поздравить его ребенка в больнице — а там как высыпало всё отделение малышей. А ещё один раз я ездил с байкерами (они и спонсировали праздник) в детский дом в Мариной Горке. 

В детский сад в Зеленом Луге около индийского посольства я ездил, наверное, лет пять подряд. А ещё одни заказчики были у меня: они всегда звали Деда Мороза именно 31 декабря, в доме собирались несколько семей — и я только подарки им вручал минут 40. 

«Есть люди, которых я с первого года поздравляю — уже 20+ лет»

Костюм всё тот же — двадцатилетней давности? Нет, конечно! Боже упаси! (смеётся) Понятно, что я их меняю. Дед Мороз должен выглядеть с иголочки. Мой костюм лет пять где-то служит, а потом я пускаю его на тряпки или отдаю кому-то, кто хотел бы дома родных поздравить. Не сохраняю ничего, не складываю — для этого ж отдельный шкаф держать нужно.

Чрезвычайный праздник? Ой, нет. Ничего такого не было в моей практике — наоборот, я с теплотой вспоминаю каждую семью. И сейчас я уже не работаю Дедом Морозом — но в конце декабря беру костюм и еду к некоторым знакомым. Есть люди, которых я с первого года поздравляю — уже 20+ лет. Говорю им: «У вас уже и старшая дочь выросла, и младший сын, которого я помню ещё грудничком». А они отвечают: «Нет, приезжай! Без тебя нет праздника». 

А ещё одну семью я лет 15 поздравляю — всегда 25 декабря. И в этом году поеду — не ради денег, а «из любви к искусству», что называется — это вопрос моего личного новогоднего настроения. Мне это просто нравится! Мне приятно их видеть каждый год, а им — меня. Наши судьбы уже переплелись. 

«Одна напарница — Снегурка была топовым инженером»

Когда это перестало быть для меня подработкой — наверное, уже лет 10, если не больше. У меня очень приличный айтишный доход. Но костюм в шкафу висит — и каждый Новый год я его надеваю.

Когда у меня появилась своя семья, я, конечно, стал больше времени проводить за праздничным новогодним столом. Но пару лет мы с женой ездили поздравлять людей — в том числе и на сам Новый год. И отлично себя чувствовали: лишнего не съели, не выпили (это только в советские времена Деда Мороза норовили за стол посадить и напоить — сейчас нет), а только заряжались положительными эмоциями. 

Знаете, каждый новый дом — это лотерея, но я заметил: те, кто заказывает Деда Мороза на 0:00 31 декабря, — всегда очень хорошие люди. Ни разу не испытывал разочарования от того, что взял такой заказ. 

В команде у меня знают, что они работают вместе с Дедом Морозом — я же и у нас в компании на корпоративах выступал. А ещё у меня есть команда, с которой мы катаемся на коньках — и я привязываю бороду и надеваю костюм Деда Мороза. Сегодня тоже буду кататься на F-1 (каток около Дворца спорта на проспекте Победителей).

Снегурок за 20 лет у меня немало сменилось. Это же Дед Мороз не стареет — а они вырастают. 

Где новых брал — в основном через знакомых находил, а однажды раз через объявление. Работа эта командная, непросто — имею в виду понимание друг друга: отработать с утра 31 декабря и до утра 1 января не каждый сможет. 

Снегурки-айтишницы мне тоже попадались. Одна напарница была QA-инженером — и нет, не коллегой, а знакомой знакомых. Но удивляться тут нечему — в конце концов в Беларуси десятки тысяч айтишников.

«Смотрит из-подо лба: а в прошлом году друго-о-ой Дед Мороз был!»

Мне всегда больше нравилось детей поздравлять — они так искренне радуются приходу Деда Мороза. А ещё они такие сообразительные — всё замечают. Ты заходишь в дом, а малыш смотрит с-под лба: «А в прошлом году друго-о-ой Дед Мороз был!» Ну, приходится объяснять: «Знаешь, детей в мире так много, что я зову на помощь братьев — их у меня тоже немало: и Санта, и Зюзя тут в Беларуси… Вот в прошлом году кто-то из них к тебе приходил, а уже в этом году я появился — Дедушка Мороз».

Есть такой анекдот. Один Дед Мороз другому говорит:

— Слушай, а поздравь моего мальца с Новым годом!

— А что, ты сам не можешь?

— Не, не могу: я очень дорого беру.

Конечно, я своего сына (ему сейчас 8 лет) поздравляю сам. Первый раз к нему пришёл Дед Мороз, когда ему было около 2.5 года. Сначала он немного с неверием смотрел: ну как так, глаза знакомые — папины, но вроде не папа. 

На самом деле это целая наука — как поздравлять совсем маленьких детей. Когда-то я даже поздравлял 8-месячных. Ты тихонько заходишь и ни в коем случае не машешь руками, не разговариваешь громко — чтобы не нанести ребенку травму на всю жизнь. 

С детьми всякое бывает: кто-то ждал-ждал Деда Мороза с самого утра — и переждал. Ты пришел, а у него уже истерика. В таком случае «огонь» на себя часто берет Снегурка — к девочке доверия больше, чем к деду бородатому. 

Бывает, всё идёт не по сценарию. Но это и понятно: ты же не робот — пришёл и отработал. Надо чувствовать ребенка. Иногда дети разгуляться не могут. С одним мальчиком, помню, мы просто играли в машинки. А с девочками — в куклы.

Бывает, ты ещё войти не успел, а бабушки-дедушки или папы-мамы малыша в спину толкают: «Давай, рассказывай стихотворение!» Или подарок ему вручают. А это ошибка: как только подарок оказывается в руках у ребенка — ему уже ничего не нужно. Всё, поздравление закончилось!

«Только на детских поздравлениях некоторые умудряются сделать $1000 за ночь»

Заработать Дедом Морозом можно — только на детских поздравлениях некоторые умудряются сделать $1000 за ночь. А ещё есть корпоративы и утренники. Так что за две недели новогоднего «чеса» Дедушка Мороз может заработать зарплату мидла, а то и сеньора. 

Помню, мой рекорд в один год — 40 поздравлений дома за сутки. Но больше таких подвигов я не совершал. Это действительно было тяжело: последние 10 поздравлений я не помню — всё было, как в тумане.

Тогда я понял, что всё же есть лимит того позитива, которым ты можешь поделиться. И 20 заказов — это наилучший вариант для кануна Нового года и праздничной ночи. 

Выгореть, работая Дедом Морозом, — нет, наверное, нельзя. Потому что его работа ограничена по времени — всего две недели, а выгорание — процесс длительный. Но очень устать, конечно, можно. Особенно если нахватать кучу «проектов» — и работать без сна и отдыха. 

По своему опыту скажу: да, ты утомляешься, но потом эмоции, которые ты получил за две недели, поддерживают тебя долгое время. А для меня наилучший отдых — это смена деятельности. 

Ранее, когда я совмещал работу Дедом Морозом с основной — я брал на время праздников отпуск. Ну и в выходные также подрабатывал. Теперь я ушел в отпуск во время школьных каникул. А своих добрых знакомых поздравляю в выходные.

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