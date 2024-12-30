закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пилоты управляли вслепую: диспетчер дал показания о сбитии самолета над Грозным

2
  • 30.12.2024, 16:24
  • 4,878
Пилоты управляли вслепую: диспетчер дал показания о сбитии самолета над Грозным

Сначала лайнер ослепили российские средства РЭБ, а затем сбила ПВО.

СМИ раскрыли подробности катастрофы пассажирского самолета AZAL, который был сначала ослепили российские средства РЭБ, а затем сбила ПВО над Чечней.

Как пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», диспетчером, который вел лайнер в момент трагедии, был Али Идрисов - бывший игрок любимого клуба Рамзана Кадырова «Терек» (сейчас «Ахмат»). Вчера его допросили.

Идрисов уверяет, что не знал о работе ПВО в момент посадки самолета, а о плане «Ковер» получил информацию через пять минут после ЧП. Он давал показания в качестве свидетеля.

Али Идрисов перед тем, как стать диспетчером, был профессиональным футболистом. Повесив бутсы на гвоздь, в 2016 году он устроился юристом в Межрегиональное объединение строителей. И уже потом, несколько лет назад, 33-летний Али Идрис стал диспетчером.

Идрисов утверждает, что не имел представления об атаке БПЛА и работе ПВО. Сам инцидент он якобы рассматривал до последнего как столкновение с птицами, отталкиваясь от сообщения экипажа воздушного судна.

По словам Идрисова, о плане «Ковер» ему стало известно на 22-й минуте (в 08.21), то есть через пять минут после того, как экипаж самолета сообщил о поражении самолета, которое было ошибочно принято за столкновение с птицами.

Вчера вечером в рамках расследования катастрофы самолета AZAL, помимо диспетчера Али Идрисова, был допрошен и руководитель полетов аэродрома в Грозном Джамлайл Баканаев.

У некоторых пользователей его номер записан как переводчик, а в утечках данных указано, что он имел доход от Телерадиокомпании «Путь имени Ахмата Кадырова».

Руководитель полетов лично осматривает и дает заключение о готовности аэродрома к приему и выпуску самолетов: указывая состояние взлетно-посадочной полосы, радиотехнических и других средств связи. Баканаев уверяет, что все системы были исправны и проверены им в рамках должностных обязанностей. Каких-либо препятствий для посадки рейса «Баку-Грозный» он, как руководитель полетов, на тот момент не видел.

Самолет на подлете к аэропорту терял сигнал датчиков GPS, связь и пилотам приходилось управлять судном почти вслепую. Руководитель полетов узнал о плане «Ковер», когда уже было поздно.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип