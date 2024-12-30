Deseret News: Владислав Колячонок — один из самых трудолюбивых игроков НХЛ 30.12.2024, 16:38

Как 23-летний белорусский защитник построил карьеру в США.

Автор Deseret News Броган Хьюстон рассказал об адаптации 23-летнего белорусского защитника Владислава Колячонка в «Юте».

— Как бы рано вы ни пришли на каток, Владислав Колячонок всегда вас опередит.

Пообщавшись с 23-летним белорусским защитником из хоккейного клуба «Юта», вы этого не поймете, но он — один из самых трудолюбивых игроков в НХЛ. Он очень немногословен — если его вообще можно заставить говорить.

Колячонок взолнован от того, что на него обращают внимание. Когда я сказал ему, что собираюсь написать статью о том, как он хорош, он сначала отказался.

Но когда пришло время работать, он совсем не стеснялся.

«Он продолжает узнавать, кем он может стать», — сказал Иэн Коул, самый опытный защитник в составе «Юты». «У него есть все инструменты. Он отличный спортсмен. Он очень хорошо катается, умеет играть, забрасывать шайбу, отдавать пас, принимать шайбу, бросать. Он очень, очень хороший хоккеист».

Если у Колячонка и есть что-то, что выделяет его среди остальных, так это его трудовая этика.

Коул сравнил привычки Колячонка с повадками Сидни Кросби, чья сверхдисциплинированность позволила ему выиграть почти все трофеи.

Коул упомянул, что многие тренеры считают, что нужно провести 200 игр, чтобы понять, каким станет защитник.

Он считает, что это относится и к его собственной карьере, и задается вопросом, может ли это быть так же с Колячонком, который только что провел свой 58-й матч в НХЛ.

Почему Владислав Колячонок не играет регулярно?

Главный тренер «Юты» Андре Туриньи согласен с тем, что Колячонок работает так же усердно, как и все остальные, но говорит, что ему нужно видеть от него немного больше, чтобы оправдать его более постоянное включение в состав.

«Он действительно трудолюбив», — сказал Туриньи. «Но дело не в количестве, а в качестве… Мы с ним обсуждали, что нужно не просто работать. Это стремление быть лучше в каждой детали, которую ты делаешь. Очень подробный самоанализ действий во время игры. Это не просто работа — это умная работа».

По этой причине Колячонок сыграл лишь в 19 из 35 матчей команды в этом сезоне.

Но когда Роберт Бортуццо выбыл из строя с травмой нижней части тела, он сразу же вступил в игру и сыграл в шести из семи последующих матчей.

Колячонок забил гол сразу после возвращения в состав 12 декабря и за это время, когда он находился на льду, его команда пропустила лишь 1 шайбу.

Те, кто наблюдал за его нынешним периодом игр, наверняка согласятся, что он работает умно, как и говорил Туриньи. Его не пугают форчекеры, его голова всегда поднята, он очень хорошо сближается с игроками, владеющими шайбой, и даже несколько отвел угрозу перед воротами.

Когда его спросили, не страшно ли играть против таких парней, как Натан Маккиннон и Микко Рантанен, Колячонок рассмеялся.

«Нет, это хороший вызов, когда ты видишь их на льду», — сказал он. «Ты не хочешь, чтобы они что-то сделали».

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