«Щедрый»: полоз из Литовского зоопарка предсказал, каким будет 2025-й год 30.12.2024, 16:46

Год будет вдохновляющим на действие.

В конце года Литовский зоопарк по традиции обращает внимание на охраняемые виды животных, которые по восточному календарю станут символом Нового года. 2025 год будет годом Зеленой деревянной змеи, поэтому самке тонкохвостого лазающего полоза Эгле доверили предсказание, каким будет следующий год, пишет Delfi.

«Это веселая традиция Литовского зоопарка и способ обратить внимание общества на охраняемые и исчезающие виды животных, на этот раз – змей. Змеи – неотъемлемая часть здоровой экосистемы.

Они поддерживают биологическое разнообразие, регулируют численность некоторых видов животных, останавливают распространение болезней и способствуют стабильности пищевой цепочки. Их исчезновение угрожает серьезной опасностью для экосистемы», – сказала представитель зоопарка Вилия Гришкявичене, прибавив, что в зоопарке есть 6 видов змей, два из них – охраняемые.

У самки полоза были три варианта предсказания, к которым ее привлекали запахом перепелиного яйца, шерсти верблюда и пером венценосного голубя. Эгле выбрала шерсть верблюда и столкнула в воду стоявшую рядом с ней табличку, по пути задела и табличку с надписью «щедрый». Если верить предсказанию полоза, 2025 год будет вдохновляющим на действие и щедрым.

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