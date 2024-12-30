«Все считают, что тебя обогатили» 30.12.2024, 16:56

Белоруска сдает три квартиры в Минске и жалуется на арендаторов.

Девушка рассказала в Threads, что «полжизни отдала», чтобы купить три квартиры в Минске. Однако по курортам, как многие думают, она не ездит, пишет CityDog.io. Вместо этого белоруска «всегда на стрессе» — и вот почему.

Пользовательница под ником happy_oolia жалуется, что арендаторы «постоянно ломают все, что возможно», и при этом хотят заехать «в новый ремонт». А некоторые, по ее словам, и вовсе скрывают поломку некоторых вещей вместо того, чтобы «честно отремонтировать».

Девушка пишет, что арендаторы платят по «400 условных» и забывают про чистоту. Иногда ей даже противно заходить в квартиру при акте приема-передачи помещения, хотя многие уверяют, что заказывают клининг.

Однако больше всего беларуску бесит, когда люди говорят, что планируют жить «точно год», но съезжают намного раньше. И им, как пишет авторка поста, все равно, что ты живешь не в Минске.

Кроме того, девушка пишет, что «с учетом цен на квартиры в 70 тысяч долларов, получать 400 — это так мало. Но все считают, что тебя обогатили». По ее словам, чтобы заработать на одну квартиру, «нужно много лет тяжело работать и во всем себе отказывать».

Белорусы с ней согласились?

В комментариях под постом одна девушка поддержала авторку и поделилась, что «в ее скромной однушке под сдачу чего только не было, пока не встретилась аккуратная девушка, просто идеал квартиранта».

Другой пользователь задал вопрос: «зачем люди занимаются этой благотворительностью?» И посоветовал продать квартиры в Минске и купить там, «где нормальный ценник за аренду».

А кто-то написал, что сдает квартиры в Минске, и ему повезло с квартирантами. «Одна квартира без нормального ремонта, с косметическим, за небольшие 850 рублей (с НГ 1000 рублей). Живут уже 2 года. Даже если сломают — не жалко. Вторая с нормальным ремонтом (делала для себя). Не знаю, как они живут, и не хочу знать, чтобы не расстраиваться. Ведь за это время я выплатила кредит за нее и сама, живя в ней, тоже бы что-то наверняка сломала. В общем, не надо дорогих ремонтов и не придется переживать».

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