Когда белорусам не надо отрабатывать выходной за 6 января 30.12.2024, 17:14

В Минтруда назвали 5 случаев.

Новый 2025 год начнется для некоторых белорусов с четырех выходных подряд с 4 по 7 января. Однако отдых в понедельник, 6 января, нужно будет отработать в субботу, 11-го. Впрочем, в некоторых случаях и этот день может стать нерабочим. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали подробности.

Сперва в ведомстве отметили, что переносы рабочих дней касаются только тех сотрудников, которые работают «пятидневку» с выходными в субботу и воскресенье. А вот 5 случаев, когда 11 января будет нерабочим днем:

1 Если 6 января выпадает на трудовой или социальный отпуск.

2 Если 6 января работник на больничном (период временной нетрудоспособности).

3 Если сотрудника приняли на работу с 8 по 10 января.

4 Если 11 января приходится на трудовой или социальный отпуск.

5 Если 11 января работник на больничном.

В Минтруда добавили, что 11 января придется работать, если 6-го сотрудник был в командировке или на повышении квалификации, подготовке и переподготовке.

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