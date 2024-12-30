закрыть
30 декабря 2024, понедельник, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

2
  • 30.12.2024, 17:58
  • 3,346
Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

Это понравится гостям без всяких сомнений.

Часто во время готовки на Новый год что-то да забывают купить к столу.

Если так произошло, а приготовить горячее блюдо надо, сохраните этот простой рецепт из ингредиентов, которые наверняка у вас есть.

Сочетание хрустящего бекона, нежного картофеля и сливочного сыра создает настоящий кулинарный шедевр, способный превратить обычный ужин в настоящий гастрономический праздник.

@karina.gotovit шикарный рецепт картофеля в беконе с сыром #рецепты #ужин #картофельвдуховке #картофельвбеконе ♬ оригинальный звук - @karinа.gotovit

Картошка с беконом в духовке - рецепт

Ингредиенты:

картофель 9 шт

бекон упаковка - (9 штук)

сыр

Для соуса:

Advertisement: 0:24

сметана - 200 гр

майонез - 3 ст/л

чеснок - 2 зуб

укроп

соль

специи

Приготовление: Отварить почищенную картошку 20-25 минут, проследить чтобы она не была развареная. Сметану, майонез, укроп, соль и специи смешать. В полученный соус добавить отваренную картошку и вымешать. Каждую картофелину обмотать беконом и поставить на противень. Оставшийся соус добавить к картошке. На терке натереть твердый сир и посыпать блюдо сверху. Выпекать картошку при температуре 200 градусов 10-15 минут.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип