Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год

Как из обычной картошки приготовить праздничную: очень быстрое горячее блюдо на Новый год2
- 30.12.2024, 17:58
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Это понравится гостям без всяких сомнений.
Часто во время готовки на Новый год что-то да забывают купить к столу.
Если так произошло, а приготовить горячее блюдо надо, сохраните этот простой рецепт из ингредиентов, которые наверняка у вас есть.
Сочетание хрустящего бекона, нежного картофеля и сливочного сыра создает настоящий кулинарный шедевр, способный превратить обычный ужин в настоящий гастрономический праздник.
@karina.gotovit шикарный рецепт картофеля в беконе с сыром #рецепты #ужин #картофельвдуховке #картофельвбеконе ♬ оригинальный звук - @karinа.gotovit
Картошка с беконом в духовке - рецепт
Ингредиенты:
картофель 9 шт
бекон упаковка - (9 штук)
сыр
Для соуса:
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сметана - 200 гр
майонез - 3 ст/л
чеснок - 2 зуб
укроп
соль
специи
Приготовление: Отварить почищенную картошку 20-25 минут, проследить чтобы она не была развареная. Сметану, майонез, укроп, соль и специи смешать. В полученный соус добавить отваренную картошку и вымешать. Каждую картофелину обмотать беконом и поставить на противень. Оставшийся соус добавить к картошке. На терке натереть твердый сир и посыпать блюдо сверху. Выпекать картошку при температуре 200 градусов 10-15 минут.