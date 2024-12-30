Возле Финляндии остановился танкер, направлявшийся в РФ 1 30.12.2024, 18:13

3,338

Финская береговая охрана следит за ситуацией.

В районе полуострова Ханко из-за технической неисправности остановилось зарегистрированное в Панаме судно M/T Jazz, следовавшее из Судана в РФ. Об этом в понедельник, 30 декабря, заявила береговая охрана Финляндии, сообщает Yle.

Судно раньше дрейфовало в Финском заливе, а затем бросило якорь к югу от Ханко. Финская береговая охрана находится в контакте с экипажем корабля.

Отмечается, что M/T Jazz не перевозит нефть, а инфраструктура на морском дне не пострадала из-за остановки танкера. В район, где сейчас находится M/T Jazz, отправлен буксир и патрульное судно Turva.

В береговой охране Финляндии добавили, что этот инцидент не связан с недавним повреждением кабеля Estlink 2.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com