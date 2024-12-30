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Возле Финляндии остановился танкер, направлявшийся в РФ

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  • 30.12.2024, 18:13
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Возле Финляндии остановился танкер, направлявшийся в РФ

Финская береговая охрана следит за ситуацией.

В районе полуострова Ханко из-за технической неисправности остановилось зарегистрированное в Панаме судно M/T Jazz, следовавшее из Судана в РФ. Об этом в понедельник, 30 декабря, заявила береговая охрана Финляндии, сообщает Yle.

Судно раньше дрейфовало в Финском заливе, а затем бросило якорь к югу от Ханко. Финская береговая охрана находится в контакте с экипажем корабля.

Отмечается, что M/T Jazz не перевозит нефть, а инфраструктура на морском дне не пострадала из-за остановки танкера. В район, где сейчас находится M/T Jazz, отправлен буксир и патрульное судно Turva.

В береговой охране Финляндии добавили, что этот инцидент не связан с недавним повреждением кабеля Estlink 2.

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