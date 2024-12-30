Эксперт: В 2025-м году Кремль ожидают большие проблемы 1 30.12.2024, 18:28

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Экономика РФ может сделать шаг от рецессии к депрессии.

Запланированные в России расходы на войну в 2025 году могут достигать, с учетом закрытых статей, более 70% бюджета. Это огромные деньги. И главным является вопрос: где РФ будет их брать? Об этом сегодня, 30 декабря, в эфире телеканала FREEДОМ сказал кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

По его мнению, имеет смысл говорить о трех источниках. Первый — так называемая «кубышка» — Фонд национального благосостояния.

«Россия, безусловно, имеет определенные сбережения в так называемом Фонде национального благополучия, который помогал России проходить почти три года полномасштабной войны, но он также не вечен. И это тоже надо понимать. И сейчас уже не только оппозиционные, назовем их так, российские экономисты, но даже Центральный банк России аккуратно дает сигналы о том, что он не исключает, как было сказано в заявлении Центрального банка, обнуления Фонда национального благополучия. То есть те сбережения, которые есть у государства, могут исчезнуть», — пояснил он.

Еще один источник средств на войну, главный, — нефтяные доходы. Нефть остается основой российской экономики. В 2025 году 27% ожидаемых поступлений в российский бюджет, по словам гостя эфира, составят именно нефтяные доходы. Оправдаются ли российские ожидания относительно них, зависит, как подчеркивает Ус, от выполнения новоизбранным президентом Дональдом Трампом своих обещаний после инаугурации 20 января. Он напомнил: одно из этих обещаний — увеличение добычи нефти в США. Из окружения Трампа уже звучали данные об увеличении добычи на 3 млн баррелей в день.

«Ежедневно в мире добывается 81 млн баррелей. И тут — 3 млн в день, которые США пока планируют добывать. Это существенная цифра. Плюс еще ожидаются действия Саудовской Аравии по увеличению добычи. Плюс я не исключаю действия, направленные приходящей администрацией Трампа в отношении стран, которые могли бы увеличивать добычу нефти. Имею в виду в первую очередь Венесуэлу. Мы понимаем, что это наибольшая по запасам нефти страна в мире. Я не исключаю, что Трамп может содействовать революции в этой стране и, соответственно, возвращению ее в игру. К чему это приведет? К тому, что цены резко сократятся. И здесь главное — ответ на вопрос, откуда берет Россия деньги. Она их берет в основном из экспорта своей нефти… Я напомню, что в бюджете России на 2025 год заложена цифра 70 долл. за баррель. А если цены упадут… Я думаю, цена может быть ниже 50, а то и 40 долл. за баррель», — отметил Ус.

Что касается ненефтегазового сектора, то от него, по мнению экономиста, нельзя ожидать значительных доходов в условиях высокой учетной ставки и «с ощущением постоянного роста учетной ставки». Ведь для того, чтобы развиваться, предприятиям нужны кредитные деньги, которые в России становятся все более дорогими.

«К чему это приведет? К тому, что не будут получены ожидаемые доходы по ненефтегазовому сектору», — констатировал он.

Резюмируя сказанное, гость эфира прогнозирует серьезнейшие проблемы в российской экономике уже во второй половине 2025 года.

«Если вы недополучаете по нефти, как мы это ожидаем сейчас, если вы недополучаете пополнения по ненефтегазовой сфере, как это тоже очевидно, то вопрос: откуда будут деньги. Я не исключаю, что 2025 год, по крайней мере, вторая половина года, может для России ознаменоваться не просто каким-то серьезным крахом… Об этом, кстати, тоже уже пишет российская пресса. Если мы вспомним начало второй половины 2024 года, то тогда говорили о стагфляции. В декабре, последнем месяце уходящего 2024 года, появилось слово «рецессия». А от рецессии до депрессии один шаг. Этот шаг вполне может случиться в этом [2025] году», — заявил Иван Ус.

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