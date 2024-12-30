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«Военный и гражданский флот РФ занимается шпионажем по всему миру»

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  • 30.12.2024, 19:06
«Военный и гражданский флот РФ занимается шпионажем по всему миру»

Эксперт пояснил, как это работает.

Задержанное в Финляндии судно российского теневого флота Eagle S — не первое, которое попалось на шпионаже. И военный, и даже гражданский флот РФ используется для шпионской деятельности по всему миру достаточно долгое время.

Об этом рассказал бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

- Сейчас западные страны ставят вопрос о том, что вообще надо законодательство менять… Потому что ситуация изменяется и в связи с изменяющейся ситуацией пора менять и международное право, — отметил он.

Жирнов пояснил, что у России нет такого количества радаров, чтобы «слушать весь мир» из космоса, поэтому она использует с этой целью корабли.

«Это не очень дорого, потому что они бороздят океаны различные по всему миру, и каждое такое судно в зависимости от аппаратуры, которую несет, может записывать все, что вокруг в радиоэфире происходит, потом все это расшифровывается Москвой… Каждый раз, когда такое судно приходило в какой-то порт, эти компьютеры сливали эту информацию соответствующим техническим работникам, и они переправляли ее в Москву для анализа того, что происходит в радиоэфире. Это интересная вещь и для военных, и для гражданских целей.

Не требует установки стационарных устройств, а просто суда, которые ходят по всем морям и океанам, записывают, что происходит, в своем регионе. Из этого складывается цельная картина. Плюс у Российской Федерации есть еще базы, например, в Сирии, на которых тоже стояла, естественно, радиоаппаратура, которая писала весь эфир в том регионе, где они стояли. Безусловно, военных всегда такая информация интересует», — рассказал бывший разведчик.

Он также отметил, что в истории с судном Eagle S его заинтересовала информация о турецком оборудовании на его борту. Ведь Турция — страна НАТО.

«Для меня совершенно странная вещь — услышать, что какое-то турецкое оборудование, какие-то турецкие телефоны работали в пользу Российской Федерации и шпионили в пользу Российской Федерации. Это очень странная история, и она должна быть, если это все будет подтверждено, расследоваться отдельно совершенно», — сказал Сергей Жирнов.

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