«Свинство на дороге»: таксист неприятно удивил минчанина 7 30.12.2024, 19:17

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Случай попал на видео.

Сегодня в районе 12:00 в Минске на улице Неманской читатель «Онлайнера» попал в досадную ситуацию. Произошло все из-за неприятного маневра со стороны водителя такси.

Такси выезжало с дворовой территории. Водитель, видимо, не обратил внимания на наличие знака «Уступи дорогу» и повернул направо прямо перед автором видео. Это и возмутило белорусов.

«Свинство на дороге, — высказался автор видео. — Были сантиметры до ДТП. Я тормозил в пол. Сигналить начал заранее. Volkswagen маневр продолжил, а потом даже не притормозил и не извинился. Просто скрылся впереди, а я так и остался стоять заглохший посреди дороги. Привет тебе, человек, и удачи!»

«Я сам давно за рулем и видел разное, — добавил мужчина. — Но не отреагировать никак на звуковой сигнал, не притормозить, не изменить траекторию, а продолжать маневр и просто уехать, видя, что вторая машина осталась стоять на перекрестке — считаю это редкой наглостью. По моему мнению, такие водители не должны работать в такси».

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