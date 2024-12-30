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Отвернется ли Алиев от Путина из-за катастрофы самолета: мнение политолога

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  • 30.12.2024, 19:26
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Отвернется ли Алиев от Путина из-за катастрофы самолета: мнение политолога

РФ уже боятся не так, как раньше.

Отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским диктатором Путиным ухудшились из-за катастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL). Однако вряд ли это «охлаждение» продлится долго.

По мнению главы украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, окончательно портить отношения - не в интересах ни Азербайджана, ни России. А нынешнее охлаждение вряд ли будет долгим, затянется максимум на несколько месяцев или полгода.

В качестве примера он привел инцидент 2015 года, когда турецкий F-16 сбил российский Су-24 у границы с Сирией. Тогда разразился настоящий кризис, Москва поссорилась с Анкарой и даже вводила санкции. Однако через несколько месяцев Реджеп Тайип Эрдоган извинился, и отношения постепенно наладились.

- Конечно, и сейчас между Путиным и Эрдоганом есть некоторые противоречия, но, тем не менее, они восстановили не просто условно добрососедские, но и во многих сферах партнерские отношения. Я думаю, с Азербайджаном будет похожая ситуация-, - отметил политолог.

По его словам, сам по себе эпизод с катастрофой самолета AZAL и «бредовыми версиями» показал природу путинского режима.

«Это деформированная «великодержавность», аморальный способ поведения, когда Россия не может признать свою вину, не хочет поступать так, как это делают цивилизованные страны в подобных ситуациях. Сейчас Алиев оскорблен и не может не заботиться о достоинстве своего государства, поэтому надо демонстрировать резкую реакцию.

Отношения с Путиным для него важны, ссориться он не намерен, но при этом показал, что не будет закрывать глаза. А еще это говорит о том, что Путина уже боятся не так, как раньше», - подчеркнул Фесенко.

Напомним, 25 декабря, в Казахстане в районе городе Актау разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс из Баку в Грозный.

Известно, что на борту самолета находились 67 человек, включая экипаж. В результате аварии погибли 38 человек.

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