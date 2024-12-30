Топ-5 позитивных фильмов на Новый год для всей семьи 30.12.2024, 19:49

Они понравятся и детям, и взрослым.

Зимние праздники – всегда отличный повод собраться с семьей, и посмотреть новогодние или рождественские фильмы.

Oboz.ua подготовил подборку из лент, которые успели завоевать множество поклонников во всем мире. Здесь не будет классических «Один дома» (1990), «Подарок на Рождество» (1996) или, скажем, «Реальная любовь» (2003).

«Рождественские хроники» (2018)

Режиссер: Клей Кейтис.

Клэр накануне Рождества пришлось выйти на работу, поэтому ее дети, Тедди и Кейт, остались дома сами. Чтобы полностью почувствовать праздник, брат с сестрой решили попробовать снять Санта-Клауса на видеокамеру (конечно, если он существует). И им это удалось! Более того, эти двое отправились с новым знакомым в удивительное путешествие, о котором и не мечтали.

«Щелкунчик и 4 королевства» (2018)

Режиссер: Лассе Халльстрем.

В канун Рождества Клара получила от матери подарок – яйцо Фаберже, внутри которого, если верить записке, есть все, что нужно девочке. Однако возникла проблема... Чтобы открыть презент, необходимо попасть в таинственные Четыре королевства и найти ключ. В чудомире героине придется пройти ряд испытаний.

«Рождество на двоих» (2019)

Режиссер: Пол Фиг.

Кейт всю свою жизнь мечтала покорить сцену как певица, но после тяжелой операции смирилась с тем, что этого не произойдет. Она трудоустроилась в супермаркет, и стала развлекать посетителей в костюме эльфа. После работы девушка злоупотребляла алкоголем и фастфудом – это помогало ей отвлечься от реальности, которая ее никак не устраивала. Однажды все изменилось. Кейт встретила чудака по имени Том, который решает помочь ей выйти из депрессивного состояния.

«Неуловимый аромат любви» (2021)

Режиссер: Эрнан Хименес.

Натали никак не удается встретить свою любовь, поэтому она начала писать о провальных свиданиях в колонке "Всегда подружка невесты". Однажды девушка познакомилась в приложении для знакомств с красавцем Джошем. Они некоторое время переписывались и созванивались, а на Рождество Натали решила удивить парня – приехала из Калифорнии в Нью-Йорк. И не зря, потому что выяснила, что ее так называемый любимый вообще не такой, как на фото в портфолио, а стереотипный ботаник в больших очках. Сможет ли Джош покорить сердце девушки теперь, когда она знает правду?

«Праздничный календарь» (2018)

Режиссер: Брэдли Уолш.

Эбби – профессиональный фотограф. И ни одно городское мероприятие не проходит без нее... На Рождество девушка получает от родителей адвент-календарь с крошечными фигурками, что предсказывает будущее. Он начинает наполнять жизнь владелицы приятными сюрпризами, встречами и знакомствами. Хотели бы вы такой?

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