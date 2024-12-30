В Казахстане «проговорились» о проблемах в Беларуси с популярным товаром 3 30.12.2024, 20:18

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Лукашисты раньше это отрицали.

В Казахстане сообщили о росте спроса на некоторые сорта картофеля. Традиционно эта страна экспортирует продукт в Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. Сейчас вырос спрос со стороны Беларуси и России — основном на сорта, которые используются для семян, производства чипсов и картофеля фри, пишет «Зеркало».

Между тем Казахстан «сознательно ограничивает» поставки продукта в нашу и соседнюю страну.

«Делается это, чтобы не потерять стабильных партнеров. И мы понимаем, что РФ и РБ — это временный рынок. А также исходя из обязательств перед МИО (местными исполнительными органами. — Прим. ред.) по обеспечению внутреннего рынка», — сообщил глава Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Байжан Уалханов.

Напомним, этот год был не самым урожайным по картофелю. Власти даже ввели ограничение по выводу продукта на продажу за границу.

О чем чиновников предупреждали фермеры

Фермеры предупреждали, что в Беларуси могут возникнуть перебои с картофелем. Представители сельского хозяйства говорят, что его выращивание стало убыточным из-за сдерживания цен. В результате некоторые хозяйства уменьшили площади под посадку картофеля, что в результате может привести к дефициту. Из-за постановления № 713, которым государство регулирует цены, некоторые фермеры уменьшили площади под посадку картофеля, отдав их под более рентабельные культуры. Например, в Гродненской области эти поля уменьшились на 20%. А в следующем году некоторые аграрии и вовсе готовы начать отказываться от этой культуры.

В то же время государственные СМИ и Минсельхозпрод ранее заявляли, что собранного урожая картофеля в этом году будет достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, а также для экспорта, в первую очередь в Россию. Хотя, по данным статистики, урожай в 2024-м меньше, чем в прошлом году.

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