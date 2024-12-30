«Азербайджан поставил капкан для Путина» 2 30.12.2024, 20:30

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У хозяина Кремля серьезные проблемы из-за авиакатастрофы самолета Embraer.

Утром 25 декабря в районе города Актау в Казахстане упал самолет Embraer 190 – азербайджанский лайнер, который летел из Баку в Грозный. Кремлевский диктатор Путин не извинялся, но «выразил соболезнования» и заявил, что «что-то произошло».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных в авиакатастрофе, что создает для Путина большие проблемы. Это «24 Каналу» отметил ведущий канала «Ходорковский Live» Сергей Асланян.

Путин не отделается «соболезнованиями»

Сергей Асланян отметил, что Путин еще ни разу ни у кого не просил прощения. Письмо с «соболезнованиями» писалось очень долго, чтобы вдруг не признать причастность России к сбитию самолета. Однако так называемый глава Кремля все равно не избежит проблем.

- Алиев как дипломат поставил капкан. Путин знает, что якобы «за него весь мир». А сейчас выяснилось, что весь мир не за него. Алиев прекрасно поставил ему шах, а сейчас ставит мат. Путин ничего не может с этим сделать, он пока не извинился, но ему придется это сделать. А еще заплатить, «соболезнованиями» он не отделается, – сказал он.

Азербайджанский лидер будет требовать у России наказания виновных. Скорее всего, там накажут, например, младшего техника, который в этот момент должен был провести регламентное обслуживание на приборах. Потому что наказывать своего очередного племянника глава Чечни Рамзан Кадыров не будет. Диспетчером самолета был футболист, который играл в клубе чеченского террориста.

Напомним, Путин звонил президенту Азербайджана и обсудил с ним падение самолета компании AZAL. Диктатор извинился, что «инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве России». То есть он прямо не признал, что именно российские силы ПВО сбили самолет. В воскресенье, 29 декабря, Путин и Алиев во второй раз провели телефонный разговор.

Ильхам Алиев заявил в интервью, что в первые дни после катастрофы в Азербайджане «не слышали от России ничего, кроме бессмысленных версий». Лидер Азербайджана требует у Кремля признать вину, наказать виновных и выплатить компенсацию.

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