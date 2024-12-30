Пять рецептов вкусных безалкогольных коктейлей на Новый год

Пять рецептов вкусных безалкогольных коктейлей на Новый год2
- 30.12.2024, 20:40
Они станут отличной альтернативой алкогольным напиткам.
Практически любой популярный коктейль или горячий напиток можно приготовить без алкогольного компонента. А как же вкус, ведь он изменится? Безусловно, изменится, но, может, даже в лучшую сторону.
Специи — гвоздика, перец, имбирь, корица, ваниль, мускатный орех — способны творить чудеса и довести вкус напитка до совершенства. Плюс такие добавки, как лимонный сок, цедра цитрусовых, ягоды, фрукты, тоже помогут создать праздничное меню с напитками на любой вкус.
Вот несколько идей безалкогольных напитков:
Безалкогольный глинтвейн
Для приготовления 4 порций нужно:
вино безалкогольное красное сухое — 750 мл
палочка корицы — 1 шт.
бадьян — 2 шт.
гвоздика — 3 шт.
кардамон — 4 шт.
апельсин — 1 шт.
сахар тростниковый — по вкусу
вода — 150 мл
1. Срежьте тонким слоем цедру с апельсина. Постарайтесь сделать это так, чтобы получились длинные ленточки, а не мелкие кусочки. Так их легче будет вынимать из готового глинтвейна.
2. Из половины апельсина выжмите сок — это легко сделать руками, завернув очищенную половинку в марлю и отжав. Другую половину апельсина нарежьте полукруглыми ломтиками.
3. Вскипятите в кастрюле 150 мл воды, добавьте в нее корицу, гвоздику, кардамон, бадьян и апельсиновую цедру. Варите пряности в течение 10 минут на слабом огне.
4. Влейте в кастрюлю с пряным отваром безалкогольное вино и апельсиновый сок. Подогрейте смесь на среднем огне примерно до 40 °С, всыпьте 1 ст. л. сахара, перемешайте до полного растворения и попробуйте. Если требуется, добавьте сахара.
5. Доведите смесь до температуры 80–90 °С, главное — не до кипения. Накройте кастрюльку крышкой и дайте безалкогольному глинтвейну настояться минуты 3–4. Разлейте по кружкам или бокалам для глинтвейна, добавьте дольки апельсина.
Безалкогольная пина колада
Для приготовления 4 порций нужно:
свежий ананас — 400 г
кокосовое молоко — 400 мл
ананасовый сок — 100 мл
кленовый сироп — 1 ст. л.
кубики льда
1. Нарежьте ананас небольшими кусочками и измельчите блендером до однородности.
2. Соедините измельченный ананас с соком и кокосовым молоком, добавьте кленовый сироп и перемешайте ложкой или венчиком.
3. Разлейте коктейль в бокалы и добавьте лед.
Безалкогольная сангрия
Для приготовления 4 порций нужно:
виноградный сок — 400 мл
гранатовый сок — 250 мл
вода минеральная — 350 мл
клубника — 150 г
яблоко — 1 шт.
лимон — 1 шт.
лайм — 1 шт.
сахар-песок — 3 ст. л.
лед колотый
вода минеральная — 350 мл
Разрежьте яблоко на 4 части, удалите семена, мякоть нарежьте тонкими ломтиками.
Тщательно вымойте лимон и лайм горячей водой и нарежьте половинками кружков. Удалите чашелистики клубники, каждую ягоду разрежьте на 2–4 части.
В большой кувшин влейте виноградный и гранатовый сок, добавьте сахар и размешайте. Положите в кувшин нарезанные фрукты и уберите кувшин в холодильник на 2 ч.
Перед подачей долейте в кувшин холодную минеральную воду, по желанию добавьте лед. Разлейте сангрию в стаканы и сразу подавайте к столу.
Безалкогольный пунш
Для приготовления 5 порций нужно:
вода — 2 л
клюква — 500 г
тростниковый сахар — 200 г
свежий корень имбиря — 5 г
апельсины большие — 2 шт.
лимон — 1 шт.
яблоко большое — 1 шт.
корица — 2 палочки
ваниль — 1/2 стручка
гвоздика — 2 бутона
мускатный орех — на кончике ножа
душистый перец — 2–3 горошины
Имбирь нарежьте ломтиками. Апельсины и лимон с кожурой разрежьте на 6 частей. Яблоко разрежьте на 4 части, удалите сердцевину. Каждую часть разрежьте пополам.
Немного клюквы отложите для подачи. Смешайте в большой кастрюле все ингредиенты.
Залейте 2 л холодной воды. Накройте крышкой и доведите на среднем огне до кипения, варите 5 минут. Снимите с огня и, не снимая крышки, дайте остыть примерно до 40 °С.
Процедите, положите в бокалы дольки цитрусовых и клюкву и подавайте. Или разлейте по банкам и подавайте с разноцветными соломинками.
Безалкогольный грейпфрутовый сбитень
Для приготовления 2 порций нужно:
грейпфруты — 1,5 шт.
мед — 2–3 ч. л.
гвоздика — 2 бутона
корица — 2 палочки + для подачи
мята — 2 веточки
Выжмите сок из одного грейпфрута. В небольшой ковшик налейте 300 мл воды, добавьте гвоздику и корицу и доведите на сильном огне до кипения. Уменьшите нагрев, положите мед и мяту и кипятите 2–3 минуты.
Процедите отвар, долейте грейпфрутовым соком, размешайте и разлейте в чашки. Подавайте сбитень горячим или теплым, добавив тонкие ломтики грейпфрута и палочки корицы.