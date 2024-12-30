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Пять рецептов вкусных безалкогольных коктейлей на Новый год

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  • 30.12.2024, 20:40
Пять рецептов вкусных безалкогольных коктейлей на Новый год

Они станут отличной альтернативой алкогольным напиткам.

Практически любой популярный коктейль или горячий напиток можно приготовить без алкогольного компонента. А как же вкус, ведь он изменится? Безусловно, изменится, но, может, даже в лучшую сторону.

Специи — гвоздика, перец, имбирь, корица, ваниль, мускатный орех — способны творить чудеса и довести вкус напитка до совершенства. Плюс такие добавки, как лимонный сок, цедра цитрусовых, ягоды, фрукты, тоже помогут создать праздничное меню с напитками на любой вкус.

Вот несколько идей безалкогольных напитков:

Безалкогольный глинтвейн

Для приготовления 4 порций нужно:

вино безалкогольное красное сухое — 750 мл

палочка корицы — 1 шт.

бадьян — 2 шт.

гвоздика — 3 шт.

кардамон — 4 шт.

апельсин — 1 шт.

сахар тростниковый — по вкусу

вода — 150 мл

1. Срежьте тонким слоем цедру с апельсина. Постарайтесь сделать это так, чтобы получились длинные ленточки, а не мелкие кусочки. Так их легче будет вынимать из готового глинтвейна.

2. Из половины апельсина выжмите сок — это легко сделать руками, завернув очищенную половинку в марлю и отжав. Другую половину апельсина нарежьте полукруглыми ломтиками.

3. Вскипятите в кастрюле 150 мл воды, добавьте в нее корицу, гвоздику, кардамон, бадьян и апельсиновую цедру. Варите пряности в течение 10 минут на слабом огне.

4. Влейте в кастрюлю с пряным отваром безалкогольное вино и апельсиновый сок. Подогрейте смесь на среднем огне примерно до 40 °С, всыпьте 1 ст. л. сахара, перемешайте до полного растворения и попробуйте. Если требуется, добавьте сахара.

5. Доведите смесь до температуры 80–90 °С, главное — не до кипения. Накройте кастрюльку крышкой и дайте безалкогольному глинтвейну настояться минуты 3–4. Разлейте по кружкам или бокалам для глинтвейна, добавьте дольки апельсина.

Безалкогольная пина колада

Для приготовления 4 порций нужно:

свежий ананас — 400 г

кокосовое молоко — 400 мл

ананасовый сок — 100 мл

кленовый сироп — 1 ст. л.

кубики льда

1. Нарежьте ананас небольшими кусочками и измельчите блендером до однородности.

2. Соедините измельченный ананас с соком и кокосовым молоком, добавьте кленовый сироп и перемешайте ложкой или венчиком.

3. Разлейте коктейль в бокалы и добавьте лед.

Безалкогольная сангрия

Для приготовления 4 порций нужно:

виноградный сок — 400 мл

гранатовый сок — 250 мл

вода минеральная — 350 мл

клубника — 150 г

яблоко — 1 шт.

лимон — 1 шт.

лайм — 1 шт.

сахар-песок — 3 ст. л.

лед колотый

вода минеральная — 350 мл

Разрежьте яблоко на 4 части, удалите семена, мякоть нарежьте тонкими ломтиками.

Тщательно вымойте лимон и лайм горячей водой и нарежьте половинками кружков. Удалите чашелистики клубники, каждую ягоду разрежьте на 2–4 части.

В большой кувшин влейте виноградный и гранатовый сок, добавьте сахар и размешайте. Положите в кувшин нарезанные фрукты и уберите кувшин в холодильник на 2 ч.

Перед подачей долейте в кувшин холодную минеральную воду, по желанию добавьте лед. Разлейте сангрию в стаканы и сразу подавайте к столу.

Безалкогольный пунш

Для приготовления 5 порций нужно:

вода — 2 л

клюква — 500 г

тростниковый сахар — 200 г

свежий корень имбиря — 5 г

апельсины большие — 2 шт.

лимон — 1 шт.

яблоко большое — 1 шт.

корица — 2 палочки

ваниль — 1/2 стручка

гвоздика — 2 бутона

мускатный орех — на кончике ножа

душистый перец — 2–3 горошины

Имбирь нарежьте ломтиками. Апельсины и лимон с кожурой разрежьте на 6 частей. Яблоко разрежьте на 4 части, удалите сердцевину. Каждую часть разрежьте пополам.

Немного клюквы отложите для подачи. Смешайте в большой кастрюле все ингредиенты.

Залейте 2 л холодной воды. Накройте крышкой и доведите на среднем огне до кипения, варите 5 минут. Снимите с огня и, не снимая крышки, дайте остыть примерно до 40 °С.

Процедите, положите в бокалы дольки цитрусовых и клюкву и подавайте. Или разлейте по банкам и подавайте с разноцветными соломинками.

Безалкогольный грейпфрутовый сбитень

Для приготовления 2 порций нужно:

грейпфруты — 1,5 шт.

мед — 2–3 ч. л.

гвоздика — 2 бутона

корица — 2 палочки + для подачи

мята — 2 веточки

Выжмите сок из одного грейпфрута. В небольшой ковшик налейте 300 мл воды, добавьте гвоздику и корицу и доведите на сильном огне до кипения. Уменьшите нагрев, положите мед и мяту и кипятите 2–3 минуты.

Процедите отвар, долейте грейпфрутовым соком, размешайте и разлейте в чашки. Подавайте сбитень горячим или теплым, добавив тонкие ломтики грейпфрута и палочки корицы.

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