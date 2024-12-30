Силы беспилотных систем Украины уничтожили российский ЗРК «Бук» на Запорожском направлении
- 30.12.2024, 20:57
Видеофакт.
Силы беспилотных систем ВСУ продолжают уничтожать системы ПВО врага. В этот раз удалось поразить российский зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1-2» на Запорожском направлении.
Самоходную огневую установку 9А310М1-2 ЗРК «Бук-М1-2» ликвидировали операторы 412-го полка NEMESIS.
«Еще один комплекс ПВО противника превращен в металлолом. Еще одна «дыра» в противовоздушной обороне россиян, что значительно ослабляет их способность противостоять нашим ударам с воздуха», - отметили украинские военные.