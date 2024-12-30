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«Пришлось податься на визу пять раз за год»

  • 30.12.2024, 21:11
«Пришлось податься на визу пять раз за год»

Как белоруска очень хотела попасть в Париж.

Долгая история с получением шенгенской визы для Кристины началась еще в феврале. Тогда вместе с сестрой она начала мечтать о поездке в Париж. До этого девушка ни разу не открывала шенген, поэтому путь к получению визы оказался тернистым. Подавать документы ей пришлось целых пять раз.

— Первый раз мы подавались в Бресте в Польском визовом центре. Отказ получили стандартный — «недостаточно оснований». Было три варианта: податься на апелляцию, поменять паспорт или записаться в другой визовый центр. Выбрали третий — на этот раз в Гродно, подавались в конце марта. Сестре повезло: ей визу дали, мне снова поставили отказ, — рассказала она Onlíner.

Кристина не планировала сдаваться и подала апелляцию в консульство — и это тоже не сработало. Тогда девушка все же решила поменять паспорт и попытать удачу в Польском визовом центре снова. Пока готовились документы, успели измениться обстоятельства.

— Мой сын занимается в модельной школе. В августе нам поступило предложение принять участие в фестивале именно в Париже. Да еще и даты как раз выпадали на день рождения сестры. Все карты сложились как надо! И я решила попробовать: отправила его на отбор, который он успешно прошел, — оставалось только ждать, когда можно будет подавать документы.

Еще до всей эпопеи с визами Кристина вместе с семьей планировала в сентябре полететь отдохнуть в Дубай. Но из-за новых вводных решила все же выбрать Париж.

— Сестра тянула с билетами в Париж до последнего, ждала подтверждения нашей поездки. Выкупила их только за две недели до нужных дат. И буквально на следующий день мне пришло сообщение, что немецкое консульство отказывает в прошении в открытии виз всему коллективу. И получилось, что и в Дубай мы не полетели, и сестра в Париж отправилась без меня.

Но и на этом этапе Кристина не планировала оставить тему с визой — хоть и после слез. В тот же день написала в агентство с вопросом, какой вариант подачи будет самым быстрым. И четко решила: эта попытка точно будет последней — виза у сестры заканчивается в марте, так что это был последний шанс успеть слетать в Европу вместе в ближайшее время.

— Мы с агентством решили податься на испанскую визу. Я оплатила срочную подачу: это означает запись в течение двух недель, когда тебе в любой момент могут позвонить и сказать быть готовым завтра. Мне повезло через 4 дня.

Свой паспорт Кристина ждала 3 недели. Забрала и… увидела ту самую долгожданную визу. Дали ее даже на немного больший срок, чем она просила, — на 30 дней. Кстати, агентство девушка не меняла весь год и испытывает к специалистам только благодарность за то, что прошли с ней весь путь до конца.

На вопрос, какая сумма ушла на все, Кристина улыбается.

— Не подсчитывала и не буду. Но думаю, еще одну ринопластику спокойно можно было бы сделать (недавно девушка перенесла операцию. — Прим.). Для меня это все исчисляется не в деньгах, а в том, сколько сил, моральных и физических, я отдала.

В предновогодней суете саму поездку спланировать Кристина еще не успела. Но собирается заняться этим сразу после праздников: решать нужно быстро — срок действия визы все же сильно ограничен.

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