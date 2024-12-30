Премьер Молдовы поручил подготовить к национализации «Молдовагаз» 30.12.2024, 21:19

Дорин Речан

Ее контрольный пакет акций принадлежит российскому «Газпрому».

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан 30 декабря поручил правительству страны начать подготовку к национализации газовой компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций которой (50%) принадлежит российскому монополисту «Газпрому». Об этом написало Reuters (перевод - «Гордон»).

28 декабря «Газпром» уведомил подконтрольную ему дочернюю компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок природного газа с нового года, ссылаясь на «задолженность по оплате».

В тот же день Речан отметил, что Молдова «не признает ни одного якобы долга, который был признан недействительным международным аудитом», пригрозив «Газпрому» международным арбитражем.

30 декабря на заседании правительства Речан поручил министру юстиции подготовить законодательные изменения, которые позволят провести национализацию компании «Молдовагаз».

"» последние дни мы видим, как политики обвиняют собственную страну в проблемах, созданных внешними факторами. В то время как мы должны сплотиться и проявить солидарность, они пытаются оказать давление на правительство, чтобы заставить граждан выплатить несуществующий долг в размере более $700 млн, – написал глава правительства в Facebook. – Сейчас мы говорим о патриотизме, о нашей стране, о достоинстве и вере. В связи с этим я попросил министра юстиции пересмотреть законодательство о национализации, чтобы мы могли вернуть стратегические активы, которые были отобраны силой и шантажом».

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