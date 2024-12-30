Белорусский врач посоветовал, что добавить в «Оливье», чтобы он был полезнее 30.12.2024, 22:08

Специалист дал простые рекомендации накануне праздничных застолий.

Накануне праздничных застолий врач-диетолог, врач-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра Владислав Морозик посоветовал как сделать приготовленные салаты полезнее, пишет БелТА.

Врач отметил, что в современной диетологии продукты не делят на вредные и полезные:

- Вопрос лишь в том, как вы умеете их сочетать, и вопрос лишь в калорийности рациона.

Владислав Морозик в пример привел приготовление «Селедки под шубой» и «Оливье». Он сказал, что салаты можно немного изменить, чтобы они были более полезными.

- Например, майонез в салате можно заменить на греческий йогурт с добавлением горчицы и специй по вкусу, - сказал врач-диетолог.

Он подчеркнул, что это «будет ничуть не хуже майонеза, но по калорийности значительно меньше».

- Колбасу в салате можно заменить на отварную или запеченную птицу, говядину или свинину, - дал совет врач.

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