Белорусский врач посоветовал, что добавить в «Оливье», чтобы он был полезнее
- 30.12.2024, 22:08
Специалист дал простые рекомендации накануне праздничных застолий.
Накануне праздничных застолий врач-диетолог, врач-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра Владислав Морозик посоветовал как сделать приготовленные салаты полезнее, пишет БелТА.
Врач отметил, что в современной диетологии продукты не делят на вредные и полезные:
- Вопрос лишь в том, как вы умеете их сочетать, и вопрос лишь в калорийности рациона.
Владислав Морозик в пример привел приготовление «Селедки под шубой» и «Оливье». Он сказал, что салаты можно немного изменить, чтобы они были более полезными.
- Например, майонез в салате можно заменить на греческий йогурт с добавлением горчицы и специй по вкусу, - сказал врач-диетолог.
Он подчеркнул, что это «будет ничуть не хуже майонеза, но по калорийности значительно меньше».
- Колбасу в салате можно заменить на отварную или запеченную птицу, говядину или свинину, - дал совет врач.