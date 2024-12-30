«Путин в последнее время выглядит неуверенно и ведет себя нервно» 30.12.2024, 22:14

Силы и ресурсы России истощены.

Россия хоть и продолжает вести войну в Украине, постепенно боевые действия истощают ее силы и ресурсы. Это сказывается прежде всего на российской экономике, которая испытывает мощные удары.

Об этом «24 Каналу» рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что Россию ждут неутешительные перспективы.

Также издание Politico, подытоживая 2024-й, назвало Путина одним из главных неудачников года, в частности, из-за того, что Украине удалось установить контроль над частью территории Курщины.

Путин прекрасно информирован

Огрызко отметил, что Путин в последнее время выглядит неуверенно и ведет себя нервно. Это происходит, потому что глава Кремля прекрасно понимает, что на самом деле происходит в российской экономике, которая движется к своей катастрофе.

Курс рубля продолжает падать, и некоторые российские экономисты прогнозируют, что к концу 2025 года он снизится до 200 рублей.

- Если это произойдет, то с полок российских магазинов будут выметены все товары. Области начнут отгораживаться от других, потому что им придется хоть как-то себя кормить. Это приведет и к политическому отделению российских регионов, – подчеркнул экс-министр.

Путин, по его мнению, видит, что российское население тотально вымирает, тотально спивается. У этой страны нет перспективы, и он об этом знает. Это на «прямых линиях» он делает вид, что все прекрасно.

Однако если Путин запрещает главе центробанка Эльвире Набиуллиной поднимать ключевую процентную ставку до 23%, чтобы остановить инфляцию, это, как предположил Огрызко, означает, что он прекрасно осведомлен о ситуации в экономике, а она начинает хромать.

- Как только экономика начнет окончательно трещать, тогда и закончится война, но это уже будет и без Путина, и без России. Потому что как только российская экономика начнет рушиться, от России ничего не останется, – отметил Владимир Огрызко.

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