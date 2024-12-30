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Самолет Wizz Air намотал 27 кругов над Краковом, но так и не дождался разрешения на посадку

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  • 30.12.2024, 22:27
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Самолет Wizz Air намотал 27 кругов над Краковом, но так и не дождался разрешения на посадку

Побит неофициальный рекорд.

В Польше пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air побил неофициальный рекорд кружения в воздухе из-за обусловленной погодными условиями невозможности приземлиться в аэропорту назначения, сообщает Polsat News.

Самолет авиакомпании Wizz Air кружил над аэропортом Краков-Балице, где должен был приземлиться, более трех часов из-за плохих погодных условий.

Пилот, который управлял рейсом WZZ401, кружил между Тарнавой и Недзведзеем в течение 3,5 часов. Портал Flight Radar 24 сообщил, что этот полет побил неофициальный рекорд. Самолет сделал целых 27 кругов вокруг аэропорта Краков-Балице.

Самолет вылетел из Катовице в воскресенье в 7:35 утра, но не долетел до пункта назначения – Кракова. После многочасового кружения над аэропортом машина вернулась к месту вылета.

Атмосферные условия в Кракове уже привели к значительным неудобствам в пятницу. «Вниманию пассажиров! В связи с атмосферными условиями, пожалуйста, проверьте статус вашего рейса у вашего перевозчика» – сообщил тогда аэропорт Кракова в социальных сетях. Как отмечалось, по решению перевозчика, рейсы могут быть перенаправлены или отменены.

Ситуация продолжилась и в субботу. Около 12:00 пресс-секретарь Краковского аэропорта сообщила Polsat News, что самолеты не могут приземляться в аэропорту Кракова.

В воскресенье утром погодные условия несколько улучшились, но к полудню снова стало опасно. После 12 часов дня аэропорт Кракова сообщил, что ситуация постепенно нормализуется. «Мы хотели бы сообщить вам, что, согласно текущим прогнозам, полеты постепенно восстанавливаются», – говорится в сообщении в социальных сетях.

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