Что происходит на границе Беларуси накануне Нового года?
- 30.12.2024, 22:26
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Очереди сохраняются.
Каждый год неделя в канун Нового года – самая трудная для возвращения в Беларусь, а неделя после праздников –худшее время, чтобы уехать из Беларуси. «Белсат» рассказывает, что происходит на границе страны сегодня, 30 декабря.
Что происходит на выезде из Беларуси?
Хотя лавина белoрусов, которые ринулись к родителям на родину из соседних стран, как и тех, кто решил съездить к друзьям в Польшу, уменьшилась, очереди на границе все равно местами остались.
По данным Пограничного комитета Беларуси, очереди на выезд из Беларуси в конце 30 декабря состоят почти из одних грузовиков, обычная очередь легковых автомобилей стоит только на пункте «Брест – Тересполь»:
- «Григоровщина – Паттерниеки» (Латвия). Нет очереди легковушек и автобусов, в очереди грузовиков – 390 автомобилей.
- «Каменный Лог – Мядининкай» (Литва). Нет очереди легковушек и автобусов, в очереди грузовиков – 20 автомобилей.
- «Бенякони – Шальчининкай» (Литва). Нет очереди легковушек и автобусов, в очереди грузовиков – 80 автомобилей.
- «Брест – Тересполь» (Польша). В очереди стоит 21 леговик, очереди автобусов и грузовиков нет.
- Пограничный пункт «Козловичи – Кукурыки» (Польша) сегодня совершенно пуст.
Вполне можно сказать, что большинство людей уехало за границу перед выходными, поэтому на вечер понедельника очередей почти нет. Например, сегодня утром в пункте пропуска «Брест» выезда из Беларуси ждали 280 авто, но к вечеру осталось только 21.
А что на въезде в Беларусь?
По данным литовских пограничников, время ожидания на выезд из Литвы в Беларусь в Мядининкае такое: до одного часа для легковушек и автобусов, около 15 часов – для грузовиков. В Шальчининкае: до одного часа для автобусов, около 22 часов для грузовиков, без ожидания для легковых автомобилей.
У латышских пограничников счетчик не работает, но согласно грузовому порталу Cargo.lv, на переход границы в Беларусь стоит очередь из 110 грузовиков.
Никакой информации о въезде из Польши в Беларусь тоже нет – кажется, польская сторона данных не заполняла.
Что говорят люди в очереди?
Хотя официальные данные не всегда совпадают с реальностью, сейчас в пограничных чатах необычная тишина: нет вопросов об очередях и времени ожидания, а также вопросов вроде «Можно провезти икру через границу?» или «А что, уже нет поездов в Польшу?».
Немногие люди пишут, что сегодня до шлагбаума на «Бенякони – Шальчининкай» на самом деле было максимум один автомобиль:
«В 10-15 были на литовском переходе, заехали сразу за шлагбаум. На две таможни ушло всего 2 часа, но потом на белoрусской таможне уже стояли около 20 машин. В сторону выезда в Литву в зоне ожидания машин не было».
А вот в самом востребованном пункте – «Брест – Тересполь» – очередь есть всегда. Но данные совпадают с официальными:
«Перед первым шлагбаумом в 16 часов стояли около 50 автомобилей. На выезде из Польши было пусто».
«Планировали возвращаться в Беларусь в воскресенье, чтобы успеть на работу, но почитали об очередях и в итоге остались у друзей еще на день, работали из дома. Вечером легко пошли границу из Польши, были вторыми на границе в сторону Беларуси. У поляков таможню удивительно быстро прошли, за 20 минут, но беларусские таможенники проверяли все очень тщательно и медленно».
Если тенденция последних лет не изменится, то следующую толпу людей из Польши в Беларусь нужно ожидать разве что 31 декабря, а толпу из Беларуси в Польшу – в выходные 3 и 4 января, а также 10 и 11 января.