Зеленский уволил руководителей сразу двух областных администраций 2 30.12.2024, 22:57

Владимир Зеленский

В обоих указах отмечается, что увольнение происходит согласно поданным ими заявлениям.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской областных государственных администраций. Об этом говорится в соответствующих указах президента Украины №№887/2024 и 888/2024, опубликованных на сайте главы государства, отмечает «Униан».

Так, указом №887/2024 предусматривается уволить Руслана Кравченко с должности председателя Киевской ОГА согласно поданному им заявлению, а указом №888/2024 - уволить Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской ОГА согласно поданному им заявлению.

Отмечается, что Зеленский назначил Кравченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации своим указом от 10 апреля 2023 года.

10 октября 2023 года Зеленский освободил Дмитрия Лунина от исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА и назначил на эту должность Филиппа Пронина.

28 декабря 2024 года Кабинет министров Украины согласовал увольнение Кравченко с должности председателя Киевской ОГА и Пронина с должности председателя Полтавской ОГА.

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