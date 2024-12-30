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Топ-3 культовых новогодних фильма

  • 30.12.2024, 23:15
Топ-3 культовых новогодних фильма

Они заряжают праздничным настроением.

Во время зимних праздников нет ничего лучше просмотра любимых новогодних и рождественских фильмов в семейном кругу. Некоторые ленты настолько полюбились зрителям, что их хочется пересматривать каждый год.

«24 Канал» расскажет о лучших праздничных фильмах, которые не надоедает пересматривать. Если вы до сих пор не чувствуете рождественского и новогоднего настроения – обратите внимание на эти культовые ленты.

«Один дома»

Большая семья Маккаллистеров отправляется на рождественские каникулы в Париж. Перед поездкой в доме царит переполох и утром семья забывает самого младшего члена семьи – Кевина. Мальчик этому не расстраивается, а даже радуется, потому что накануне рассорился со всеми. Однако пока обеспокоенные родители понимают, что оставили дома ребенка, Кевину приходится защищать свой дом.

Фильм получил две номинации на Оскар, а актер Маколей Калкин – популярность на весь мир. Впоследствии вышла вторая часть ленты, где Кевин теряется в Нью-Йорке.

«Как Гринч украл Рождество»

Рождественская комедийная лента базируется на детской иллюстрированной книге. Фильм получил три номинации на Оскар и много других наград.

Он рассказывает о злом зеленом существе – Гринча, который живет на холме и ненавидит Рождество. Тем временем жители городка Хувилля готовятся к празднованию. Гринч переодевается Санта Клаусом, чтобы похитить все, что связано с праздником и испортить день Рождества.

«Кудряшка Сью»

Билл Денсер – бродяга, которого 9-летняя девочка Сью с кудрявыми волосами считает своим отцом. Билл относится к ней так, как мог бы относиться к родной дочери папа. Чтобы накормить ее и дать ей лучшую одежду, Билл идет на небольшие аферы.

Как-то мужчина, инсценировав автомобильный наезд на него, знакомится с незамужней и успешной адвокаткой Грей. Это известный семейный фильм, который стоит смотреть и взрослым, и детям.

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