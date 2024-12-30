«Путин оказался в безвыходной ситуации» 30.12.2024, 23:49

1,742

Ильхам Алиев

К чему может прибегнуть Алиев за сбитый самолет.

Утром 25 декабря в районе города Актау в Казахстане упал азербайджанский самолет Embraer 190, который сбили россияне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России признать вину, наказать виновных и выплатить компенсацию. Путин оказался в сложной ситуации.

Задача кремлевского диктатора – не признавать ничего публично, однако Алиев не простит Кремлю эту авиакатастрофу и может отомстить. Такое мнение «24 Каналу» озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Путин не хочет публичного расследования

Игорь Яковенко отметил, что виноват в авиакатастрофе Рамзан Кадыров. Глава Чечни очень важен для Путина, поэтому он не станет его выдавать и будет прикрывать его до последнего.

- В этом случае Путин попал в очень тяжелую ситуацию. Потому что он нарвался не на демократического правителя, а на диктатора. Причем на диктатора восточного типа, который не склонен прощать. Он ориентирован на месть, личное отношение, – сказал он.

Азербайджанский лидер очень обижен тем, что произошло. Россия не просто сбила азербайджанский самолет, убила азербайджанцев. Там очень много преступлений. Дело в том, что многочисленные родственники Кадырова, которых он назначает на высокие должности, абсолютно не пригодны для выполнения этих обязанностей.

«Путин очень хочет решить эту проблему между ним и Алиевым кулуарными разговорами. Он пытается заговорить эту проблему. Его задача – не сделать это публичное признание вины. Публичное наказание виновных он пытается сделать непубличным», – предположил оппозиционер.

Очевидно, в России найдут какого-то человека, которого выставят виновником катастрофы. Вряд ли Путин пойдет на настоящее расследование и разоблачение виновных. Максимум, что может сделать Кремль – выплатить Азербайджану компенсацию. Однако Алиев все равно будет стоять на выполнении Россией своих требований.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com