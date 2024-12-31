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Значок известной благотворительной акции полетит в космос вместе с польским космонавтом

  • 31.12.2024, 1:20
Значок известной благотворительной акции полетит в космос вместе с польским космонавтом

После он будет выставлен на аукцион.

В Польше 25 января 2025-го года в 33-й раз состоится крупная благотворительная акция «Большой оркестр праздничной помощи».

Сердце - символ этой известной благотворительной акции полетит в космос вместе с польским космонавтом Славошем Узнанским. Об этом он сообщил на совместной конференции с министром развития и технологий Кшиштофом Пашиком и председателем Фонда «большой оркестр праздничной помощи» Ежи Овсяком, передает «Польское радио».

Славош Узнанский (Sławosz Uznański) подчеркнул, что для него большая честь поддержать благотворительную акцию:

«Я очень горжусь тем, что у меня будет возможность и большая честь забрать сердце в космос, а затем вернуть его вам всем».

После возвращения из космической миссии золотое сердце будет передано на аукцион акции.

Отметим, что 25 января в 33-й раз состоится акция «Большой оркестр праздничной помощи». Волонтеры в Польше и за рубежом будут собирать пожертвования на оборудование госпитальных отделов детской онкологии и гематологии.

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