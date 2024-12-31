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В Германии предъявили обвинения трем подозреваемым в шпионаже в пользу РФ

  • 31.12.2024, 3:23
В Германии предъявили обвинения трем подозреваемым в шпионаже в пользу РФ

Они хотели «подорвать» военную поддержку Украины со стороны Берлина.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения трем мужчинам. Их обвиняют в шпионаже в пользу России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel, обвиняемые имеют как немецкое, так и российское гражданство. Их обвиняют, среди прочего, в «агентурной деятельности в пользу спецслужб».

Обвинения были выдвинуты 9 декабря в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена.

Главным подозреваемым является 40-летний Дитер С. из Байройта, которого Федеральная прокуратура также обвиняет в «деятельности агента с целью саботажа», «фотографировании военных объектов, угрожающем безопасности» и заговоре с целью опасного вмешательства в железнодорожное движение.

Его вероятными сообщниками были 38-летний Александр Й. и 43-летним Алекс Д. Они, как утверждается, изучал потенциальные цели в Баварии.

По данным следствия, среди них были американский военный полигон в Графенвере, где проходят подготовку и украинские солдаты, а также завод по производству инструментов вблизи Байройта, где производится оружие.

Также утверждается, что Дитер С. шпионил за грузовой станцией в Парсберге в Верхнем Пфальце, которая используется для обработки военных транспортных средств.

Немецкие силовики начали наблюдать за подозреваемыми еще зимой и весной 2024 года. Следствие пришло к выводу, что мужчины могли рассматривать возможность проведения диверсий на объектах военной инфраструктуры Германии.

Также обсуждались возможные взрывы и поджоги. Таким образом диверсанты хотели «подорвать» военную поддержку Украины со стороны Берлина.

По данным следствия, главный обвиняемый имел «отличные связи» со спецслужбами России. Утверждается также, что мужчина когда-то воевал на стороне так называемой «ДНР».

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