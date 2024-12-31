Путин лишил себя еще одного союзника 31.12.2024, 6:09

Подписав всего один указ.

Несмотря на то, что Путин называет главу Турции Эрдогана своим «другом», он решился на странный шаг, подписав указ, который может испортить отношения между Россией и Турцией, отмечает dialog.ua.

С одной стороны, глава Кремля официально забрал право на управление одним из крупнейших пивзаводов, который на 90% принадлежал совместному предприятию турецкой Anadolu Efes и крупнейшего в мире производителя Anheuser-Busch InBev, и передал российской компании. С другой стороны, такой шаг может стать прецедентом и рассорить Кремль с официальной Анкарой, поскольку Эрдоган славится своим «крутым нравом» и может воспринять происшедшее болезненно.

По состоянию на сейчас известно только, что Путин подписал указ о введении временного управления в AB InBev Efes BV, которое будет осуществляться группой компаний под названием «Вместе». Скорее всего, эту компанию ждет такая же судьба, как год назад «Балтику», которая также сперва находилась под временным управлением, а затем была продана.

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