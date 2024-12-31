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Путин лишил себя еще одного союзника

  • 31.12.2024, 6:09
Путин лишил себя еще одного союзника

Подписав всего один указ.

Несмотря на то, что Путин называет главу Турции Эрдогана своим «другом», он решился на странный шаг, подписав указ, который может испортить отношения между Россией и Турцией, отмечает dialog.ua.

С одной стороны, глава Кремля официально забрал право на управление одним из крупнейших пивзаводов, который на 90% принадлежал совместному предприятию турецкой Anadolu Efes и крупнейшего в мире производителя Anheuser-Busch InBev, и передал российской компании. С другой стороны, такой шаг может стать прецедентом и рассорить Кремль с официальной Анкарой, поскольку Эрдоган славится своим «крутым нравом» и может воспринять происшедшее болезненно.

По состоянию на сейчас известно только, что Путин подписал указ о введении временного управления в AB InBev Efes BV, которое будет осуществляться группой компаний под названием «Вместе». Скорее всего, эту компанию ждет такая же судьба, как год назад «Балтику», которая также сперва находилась под временным управлением, а затем была продана.

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