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В Киеве слышны взрывы на фоне ракетной атаки РФ

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  • 31.12.2024, 9:08
  • 4,520
В Киеве слышны взрывы на фоне ракетной атаки РФ

Работает ПВО.

В Киеве раздаются взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по ракетам россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным военных, ракеты в Черкасской области меняют курс на Киевскую область.

Также ракета из Черниговской, курсом на Киевскую область.

Ракета в восточной части Киевской области, курс западный.

«Киев, Васильков - находитесь в укрытиях!», - говорится в сообщении.

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