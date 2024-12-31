В Киеве слышны взрывы на фоне ракетной атаки РФ

В Киеве слышны взрывы на фоне ракетной атаки РФ3
- 31.12.2024, 9:08
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Работает ПВО.
В Киеве раздаются взрывы. Силы противовоздушной обороны работают по ракетам россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
По данным военных, ракеты в Черкасской области меняют курс на Киевскую область.
Также ракета из Черниговской, курсом на Киевскую область.
Ракета в восточной части Киевской области, курс западный.
«Киев, Васильков - находитесь в укрытиях!», - говорится в сообщении.