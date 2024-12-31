закрыть
31 декабря 2024, вторник, 10:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России вспыхнула нефтебаза под Смоленском

6
  • 31.12.2024, 9:20
  • 7,442
В России вспыхнула нефтебаза под Смоленском

Россияне заявили о попадании БПЛА.

В Смоленской области РФ после ночной атаки дронов 31 декабря вспыхнул пожар на нефтебазе в городе Ярцево. Власти края подтвердили ЧП, но утверждают, что к нему привели якобы обломки сбитого БПЛА, передает «Обозреватель».

В частности, губернатор призвал россиян-паникеров «сохранять покой». В то же время, российские паблики не прекращали публиковать кадры мощной «бавовны».

Местные жители после четырех утра по местному времени заявили, что в Ярцево атакована нефтебаза. Они снимали видео, на которых также видно, как вокруг домов разлетались искры.

Глава Ярцевского района Роман Захаров подтвердил атаку на объект топливно-энергетического комплекса, которая якобы привела лишь к разливу топлива и возгоранию горюче-смазочных материалов.

«На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике, нахожусь на месте», – высказался российский чиновник.

Со своей стороны губернатор Смоленской области Василий Анохин в 04:50 написал, что российская противовоздушная оборона отразила атаку «украинских БПЛА». По его словам, «обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы». Он тоже уверял россиян, вокруг домов которых разлетались искры, мол, из-за пожара «угрозы жилым объектам нет».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип