В России вспыхнула нефтебаза под Смоленском

В России вспыхнула нефтебаза под Смоленском6
- 31.12.2024, 9:20
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Россияне заявили о попадании БПЛА.
В Смоленской области РФ после ночной атаки дронов 31 декабря вспыхнул пожар на нефтебазе в городе Ярцево. Власти края подтвердили ЧП, но утверждают, что к нему привели якобы обломки сбитого БПЛА, передает «Обозреватель».
В частности, губернатор призвал россиян-паникеров «сохранять покой». В то же время, российские паблики не прекращали публиковать кадры мощной «бавовны».
Местные жители после четырех утра по местному времени заявили, что в Ярцево атакована нефтебаза. Они снимали видео, на которых также видно, как вокруг домов разлетались искры.
Глава Ярцевского района Роман Захаров подтвердил атаку на объект топливно-энергетического комплекса, которая якобы привела лишь к разливу топлива и возгоранию горюче-смазочных материалов.
«На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике, нахожусь на месте», – высказался российский чиновник.
Со своей стороны губернатор Смоленской области Василий Анохин в 04:50 написал, что российская противовоздушная оборона отразила атаку «украинских БПЛА». По его словам, «обломки одного из дронов упали на территории нефтебазы». Он тоже уверял россиян, вокруг домов которых разлетались искры, мол, из-за пожара «угрозы жилым объектам нет».