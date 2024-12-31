«Азербайджан будет стоять на своем до конца» 10 31.12.2024, 9:27

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Больше всего Алиева задел цинизм России.

Политолог Алексей Буряченко рассказал в эфире «24 Канала», что с момента падения самолета в Казахстане Россия выдвинула абсурдные версии. Об этом же ранее говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он добавил, что больше всего Азербайджан задел именно цинизм России. Резкая и решительная реакция Азербайджана связана с двуличностью России, которая пытается скрыть следы, вместо того, чтобы извиниться за эту трагедию.

«Самолету не дали приземлиться в аэропорту Грозного, его направили на аэродром в Казахстане. Для этого самолет должен был пролететь Балтийское море. Впоследствии была заглушена связь с самолетом. Из-за совокупности этих причин можно сделать вывод, что Россия пыталась скрыть следы и сделать все возможное, чтобы самолет упал в Балтийское море», – пояснил политолог Алексей Буряченко.

Он добавил, что по такому сценарию, пока самолет достали бы и начали экспертизу, то «черный ящик» мог бы исчезнуть, или быть поврежденным.

Избежание ответственности

Окончательные выводы сделает следственная группа Азербайджана, которая работала на месте событий в Казахстане. «Черный ящик» сохранился, поэтому установить посекундно то, что произошло, не составит проблем.

«Это оттянуло бы последствия для России и запутало следствие. Самый большой цинизм в том, что они были готовы пожертвовать людьми. Здесь хочется отметить пилотов – они действительно герои. Несмотря на все обстоятельства, поврежденный фюзеляж и разгерметизацию салона самолета, они смогли посадить самолет и сохранить жизнь некоторым пассажирам», – добавил политолог.

Владимир Путин во время телефонного разговора с Алиевым признал, что эта ситуация действительно произошла на территории России и что было какое-то внешнее влияние на самолет. Так он прокомментировал во время последней публичной встречи в России, когда его спросили журналисты об этой авиакатастрофе.

Какие требования президента Азербайджана

Россия до конца не признала вины и отказывается пока наказывать виновных. Президент Азербайджана Алиев выдвинул три условия к России: признать вину, наказать виновных и возместить ущерб. Политолог добавил, что второй и третий пункты Россия пока игнорирует.

«Я глубоко убежден, что Алиев, не разорвет экономических связей с Россией из-за авиакатастрофы. Но Азербайджан будет стоять на своем до конца, ведь это вопрос внутренней поддержки и легитимности лидера», – добавил Алексей Буряченко.

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