«Дед Налог» идет «поздравлять» белорусов 8 31.12.2024, 9:43

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В 2025-м введут столько налоговых изменений, что они затронут почти каждого жителя страны.

В 2025 году в Беларуси уже точно введут важные налоговые изменения. «Зеркало» составило подборку новшеств.

Поднимут налог на первую квартиру

С 1 января повысят ставки налога на первую квартиру.

Напомним, этот сбор появился в 2022 году. Налог составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В 2025-м повысят стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Так, для Минска она увеличится до 1020 рублей (сейчас — 968 рублей). Рост — на 5,4%.

Четыре изменения для владельцев транспорта

В 2025 году появится несколько изменений для водителей. Так, транспортный налог повысят как для населения, так и для организаций. Для людей рост будет в среднем на 6,1%. К примеру, за автомобиль с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны сейчас нужно платить 66 рублей в год, а повысят до 70 рублей.

Еще одно новшество касается автомобилей повышенной комфортности — это некоторые модели Audi, Bentley, BMW, Toyota и других производителей. Для таких машин в этом году ввели десятикратный налог (по сравнению со стандартным). Но есть условие: сейчас сбор берут с автомобилей не старше трех лет. Теперь чиновники убирают этот возраст транспорта. Вместо него правительство должно будет установить другое количество лет.

Чиновники освободят некоторых владельцев транспорта от уплаты налога. Речь о военнослужащих срочной военной службы, а также тех, кто проходит альтернативную службу.

Областным советам депутатов разрешили с 2025 года на постоянной основе вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы. Сейчас этот налог действует как временная мера, местные власти должны принимать решение, продлевать его действие или нет. Этот сбор ввели в 2021 году. Сейчас он действует в трех областях — Брестской, Витебской и Гродненской. Его надо платить при выезде в страны ЕС, а в Россию — нет. Размер сбора устанавливают областные советы депутатов, он составляет одну базовую величину (на сегодня это 40 рублей).

По-новому будут искать живущих не по средствам

Налоговая проверяет соотношение доходов и расходов людей, которые так или иначе попали в их поле зрения. Ее внимание можно привлечь, к примеру, дорогостоящими покупками. Подобные проверки называются камеральными. Их первый этап — соотнести данные о доходах и расходах человека. Это делают по той информации, что есть в распоряжении налоговой.

Если проверяющие найдут превышение расходов над доходами, то могут попросить человека рассказать, откуда «лишние» деньги. Когда налоговики получат пояснения или жалобу на результаты камеральной проверки, то у них есть один месяц на ответ. Они могут как согласиться с пояснениями человека и не выставлять к доплате суммы, а могут и попросить денег.

В 2025 году власти увеличат этот срок для дополнительной камеральной проверки в два раза — до двух месяцев.

Новшество для сдающих в аренду квартиры и гаражи

Также в следующем году повысят ставки подоходного налога для тех, кто сдает в аренду жилье, гаражи, машино-места.

К примеру, в Минске подоходный налог за сдачу одной комнаты поднимут до 50 рублей. Сейчас эта ставка составляет 47 рублей. Рост — на 6,4%. Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Для областных городов налог повысят до 46 рублей (сейчас — 44 рубля). Рост — на 4,6%.

Индексация земельного налога

В 2025 году поднимут земельный налог — как для населения, так и для юрлиц. Так, повысят средние ставки этого сбора по районам, которые применяют, если отсутствует кадастровая оценка земли. То есть для расчета сбора берут площадь участка. Рост будет в среднем на уровне 5,4%. К примеру, в Ляховичском районе сбор поднимут с 33,28 до 35,08 рубля за гектар.

Ставки земельного налога для жилой многоквартирной зоны повысят в 2025-м до 16,66 рубля за гектар (сейчас — 15,81 рубля).

Для жилой усадебной зоны налог поднимут с 31,58 до 33,29 рубля за гектар.

Увеличение потолка по подаркам и пересмотр вычетов

В следующем году также пересмотрят размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом.

К примеру, доходы от дарения, которые не облагают подоходным налогом, поднимут до 11 516 рублей (сейчас — 10 431 рубль). Беларусы могут получить определенную сумму в подарок и не платить с нее подоходный налог. С суммы превышения нужно заплатить налог по ставке 13%, а также подать налоговую декларацию по итогам года.

Изменения по единому сбору

В 2025 году увеличат единый налог для индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без оформления ИП. К примеру, единый сбор за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске повысят до 671 рубля (теперь — 637 рублей), в областных центрах и Минском районе — до 621 рубля (сейчас — 589 рублей).

Единый налог за репетиторство в Минске поднимут до 186 рублей (сейчас — 176 рублей), в областных центрах — до 172 рублей (сейчас — 163 рубля).

С 1 января также для некоторых категорий населения отменят возможность работать на едином налоге, а для других — введут.

Корректировки по налогу на собак

В 2025 году в Беларуси поднимут налог для владельцев собак — до 13 рублей (сейчас — 11,9 рубля). При этом за потенциально опасные породы могут поднять сбор до 63 рублей (сейчас — 59,6 рубля).

При этом некоторые категории населения освободят от уплаты этого налога.

Новшества по сбору для «богатых»

В 2025-м введут изменения по «налогу на богатство», который появился в нынешнем году. Так, власти поднимут общую сумму доходов, при превышении которой начисляют этот сбор, — с 200 тысяч до 220 тысяч рублей. То есть получается, что ежемесячный доход должен быть в среднем 18 333 рубля.

Чиновники также откорректируют список доходов, которые будут включать в этот лимит в 220 тысяч рублей.

Корректировки по налоговой тайне

В Беларуси в 2025 году внесут изменения по информации, которая считается налоговой тайной. Перечень сведений, которые не являются такой тайной, дополнят данными о категории субъекта малого и среднего предпринимательства, дате включения его в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и дате исключения из реестра.

Сведения из реестра, составляющие налоговую тайну, могут быть разглашены компетентными органами Минтруда и соцзащиты, Минэкономики, ФСЗН, местным органом власти.

Подорожание сигарет и алкоголя

Также власти повысят ставки акцизов на сигареты как первой, так и второй ценовой групп. Так, для первой их поднимут в январе с нынешних 106,88 до 119,59 рубля (рост на 11,9%), а для второй — с 155,85 до 163,64 рубля (повышение на 5%).

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Напомним, в 2024-м их поднимали на 11,8 и 6% соответственно.

Ранее чиновники заявляли о поэтапном сближении ставок акцизов на сигареты с другими странами, которые входят в ЕАЭС, в том числе с Россией.

Также будет повышение ставок акцизов на алкоголь.

Отмена налоговой льготы по подоходному

В 2025 году в Беларуси откажутся от льготы по подоходному налогу на доходы, которые физлица получают от продажи долей в уставном фонде белорусских организаций.

Два новшества по налогу на профдоход

В 2025 году также введут новшества по налогу на профессиональный доход. Так, в следующем году расширят список оснований, по которым налоговая может отказать в применении этого сбора. Новый аргумент — неуведомление налоговой в течение 24 месяцев подряд о сумме расчетов через приложение «Налог на профессиональный доход».

Налог на профессиональный доход ввели в Беларуси с 2023 года. Для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (до 60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор в два раза выше — 20%.

Также с 1 января 2026-го (именно в этом году, а не с начала 2025-го) отменят льготу по налогу на профдоход. Сейчас для тех, кто переходит на этот налог, есть послабление — первые 2000 рублей, которые поступят от профессионального дохода, не облагаются подоходным. Однако эту льготу отменят.

Новшества для владельцев агроусадеб и ремесленников

Владельцы агроусадеб сейчас платят налог в 40 рублей в месяц, а ремесленники — 6,5 рубля. Власти в 2025 году повысят эти сборы до 42 и 7 рублей в месяц соответственно.

Изменения по криптовалюте

С 1 января 2025 года завершится действие льготы по налогообложению операций с криптовалютой. Но правками в Налоговый кодекс предусмотрены некоторые исключения по этому налогу, они касаются, к примеру, резидентов ПВТ.

Как отмечал ранее начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, сейчас действует декрет № 8, по которому доходы физлиц по операциям с криптовалютой до 1 января 2025 года не облагаются подоходным налогом и деятельность, связанная с оборотом криптовалюты, не является предпринимательской.

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