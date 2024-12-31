Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи Юн Сок Ёля 31.12.2024, 10:07

Юн Сок Ёль

Следователи должны арестовать отстраненного президента до 6 января.

Окружной суд Сеула выдал ордер на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который 3 декабря попытался объявить в стране военное положение, за что был подвергнут импичменту и обвинен в мятеже, пишет Би-би-си.

Юн Сок Ёль за последние две недели трижды проигнорировал вызовы на допрос, и в итоге следователи в воскресенье вечером подали в суд ходатайство об ордере на арест.

Адвокат Юна называет это ходатайство незаконным.

Следователи должны арестовать отстраненного президента до 6 января; по истечении этого срока им придется просить суд о продлении ордера.

Удастся ли следствию арестовать Юна, неизвестно: им могут помешать охрана президента и его сторонники.

Охрана ранее уже не пропустила следователей в офис президента и его личную резиденцию, хотя у них был ордер на обыск этих помещений.

В истории Южной Кореи уже были случаи, когда власти отказывались от попыток арестовать известных политиков из-за того, что аресту физически препятствовали их окружение и сторонники.

Адвокаты Юн Сок Ёля в понедельник заявили, что следователи не имеют оснований его арестовывать, поскольку президент по конституции имеет право объявлять военное положение.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением» и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая парализовала работу правительства.

Где именно сейчас находится Юн Сок Ёль, неизвестно. Выезжать из страны ему запретили.

Официально он остается президентом. Он отстранен от исполнения президентских обязанностей с 14 декабря, когда парламент проголосовал за его импичмент, но для того, чтобы сместить его с должности, импичмент должен одобрить Конституционный суд Южной Кореи.

При этом сейчас в составе Конституционного суда — всего шесть судей из предусмотренных законом девяти. Суд может работать и с шестью судьями в составе, но в этом случае, чтобы восстановить Юна в должности, будет достаточно одного голоса.

Парламент, чтобы повысить свои шансы, предложил премьер-министру Хан Док Су, ставшему временно исполняющим обязанности президента, кандидатуры трех недостающих судей, но тот отклонил их.

Оппозиция в парламенте в ответ обвинила Хана в том, что он действует в интересах Юна, и 27 декабря проголосовала уже за импичмент Хана.

В результате исполняющим обязанности и президента, и премьера стал первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок. Теперь оппозиция угрожает импичментом и ему.

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