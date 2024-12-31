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ВСУ ударили по скоплению войск РФ в Курской области

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  • 31.12.2024, 10:15
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ВСУ ударили по скоплению войск РФ в Курской области

На видео попали пять ярких вспышек в точке прилета.

Вечером 30 декабря в Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударов украинских дронов и ракет. После этого в сети появились сообщения о работе средств противовоздушной обороны над Курском. Кроме того, опубликовали видео из города Льгов, где могла состояться серия масштабных прилетов, пишет «Фокус».

Губернатор Александр Хинштейн заверил, что ничего чрезвычайного не произошло. Между тем начальник Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Александр Коваленко в Telegram-канале подтвердил удар по объекту на российской территории.

Согласно данным Коваленко, состоялся удар по «скоплению российских военных» в городе Льгов. Чем именно ударили Силы обороны, чиновник не сообщил. Также не уточнил характер цели и размер потерь ВС РФ.

В Генштабе ВСУ не комментировали события в городе Льгов Курской области. Также о произошедшем молчат в Минобороны РФ.

Удар по РФ — детали событий в Льгове 30 декабря

О ситуации в Курской области написал губернатор Александр Хинштейн. Российский чиновник в 19:19 написал, что действительно вечером 30 декабря произошел прилет во Льгове. Он заверил, что пока нет данных о пострадавших или масштабах разрушений. По его словам, на место прилетов отправились все необходимые службы.

Тем временем о первых взрывах в Курской области в местном паблике сообщили в 18:24: речь шла о взрывах в Льгове. Кроме того, опубликовали видео, на которых был слышен громкий взрыв над Курском (около 19:00 по Москве, свидетельствуют кадры). Тем временем в группе «Курская область» появилось сообщение о якобы сбитии четырех ракет над областным центром, а перед этим там предупреждали об угрозе атаки дронов и ракет. На видео из Льгова, которые отыскались в сети, можно насчитать около пяти прилетов.

В то же время в канале «Exilenova+» утверждают, что установили ориентировочную точку прилета. В заметке, которую опубликовали в 19:14, указано, что взрывалось в районе железнодорожной станции «Льгов-2». Местность расположена в 60 км от Украины и в 30 км от линии боев в Курской области. Впрочем, точных данных о точке удара пока нет.

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