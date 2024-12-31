«Желаю, чтобы в Беларуси была настоящая Беларусь» 1 31.12.2024, 10:35

Новогодние поздравления белорусов Польши.

Каким был уходящий год для белорусских эмигрантов? Чего они желают в Новом году себе, близким, всей эмиграции, Польше и Беларуси? Об этом корреспондент «Польского радио» спросил у белорусов Познани.

В канун Рождества и Нового года настроение у людей обычно приподнятое. Правда, в эмигрантской среде это особо не чувствуется, но тем не менее люди охотно отвечают на вопросы.

И заметно, что их пожелания отличаются от тех, что обычно озвучивали многие в предпраздничных опросах журналистам в Беларуси до 2020 года.

Наталья — активный деятель в белорусской среде, занимается белорусской библиотекой, участвует в белорусском разговорном клубе.

Поэтому со своими вопросами журналисты в первую очередь обратились к ней.

— Наталья, каким был для вас этот год? Что упоминается?

— Тяжелым был. Год в эмиграции-это всегда сложно, но прошел быстро, так как было много событий. А трудно, ведь это эмиграция, и ты понимаешь, что домой еще не скоро вернешься. Приходится как-то осознавать, что нужно оставаться здесь и что-то делать.

— Что бы вы пожелали в новом году в первую очередь себе, близким, всей эмиграции, Польше и Беларуси?

— Тем, кто в эмиграции, я пожелала бы держаться вместе, поддерживать друг друга, делать все от них зависящее, чтобы и здесь устраиваться, но не забывать о Родине.

В Беларуси людям желаю, чтобы были осторожными, сохранили себя и дождались нас. А полякам желаю всего самого наилучшего, чтобы дальше развивались, смотрели на соседей и знали, как не надо делать. Чтобы все у них было хорошо.

А себе пожелаю научиться отдыхать в те маленькие минуточки, если они есть. Люди нуждаются в отдыхе.

— Меня зовут Илья Синица, я дирижер «Познаньского певческого собрания».

— Каким был для вас этот год?

— Ну, как у нас любят говорить по телевизору, год был непростой. Много новых людей пришло в хор, много новых испытаний встретили. Впервые поучаствовали в конкурсе с профессиональными коллективами, впервые сделали сбор средств на запись наших песен. Мы многое сделали впервые в этом году. И надо сказать, что не всегда верилось в то, что получится, но получилось. Когда много чего делаешь, это всегда сложно. Старый состав хора уже очень хорошо спелся, а новые люди еще не до конца влились в коллектив. Сложность в том, чтобы профессионально расти, а это непросто. Тем не менее, нельзя стоять в болоте стагнации, поэтому растем, оттачиваем собственные навыки и требования, чтобы делать лучше. Если в первые годы мы еще делали какие-то скидки на то, что, мол, коллектив любительский, то сейчас такого себе позволить не можем.

— А чего бы вы пожелали в новом году себе, хору, всей белорусской эмиграции, Польше и Беларуси?

— Пожелал бы тихих успехов во всем, в любых делах. Мне кажется, это единственный путь, который может привести к каким-то изменениям. Усердная работа над чем-то одним, даже скрытая пока от чужих глаз, ради результата. Тогда случаются чудеса. Правда, надеяться нужно только на себя.

Белорусам в Польше я пожелал бы больше объединяться. Мы здесь, конечно, преимущественно в своем пузыре сидим, но тем не менее многие не знают, что у нас есть белорусская школа, хор, танцы, места, где разговаривают по-белорусски. А многие смотрят российский YouTube, учат польский язык и не знают, что им делать. Стоит посещать белорусские места — там идет жизнь. Ищите белорусов, нам нужно быть вместе.

Елена — учитель белорусского языка в белорусской субботней школе. Немного удивлена неожиданным вопросом, улыбается и отвечает:

— Так сразу? Мне нужно подумать. Но это был год, когда я поняла, что в Беларусь уже не вернусь, что буду здесь.

— А каким был этот год для вас?

— Ничего не потеряла и особых достижений тоже не имею, просто жила нормальной жизнью.

— А что бы вы пожелали себе, близким, белорусской эмиграции, Польше и Беларуси в новом году?

— Желаю, чтобы каждый научился любить себя в первую очередь. Ведь, как оказалось, это очень важно. Если любишь себя, значит, будешь любить и всех остальных.

Эмигрантам я пожелала бы в идеале, чтобы эмиграция наконец закончилась, чтобы все могли вернуться домой, если хотят. А если так не получится, то просто найти себя здесь.

Поляки — молодцы. Мне очень приятно видеть изменения в обществе, которые здесь происходят, как все создается для человека. Желаю, чтобы эта страна дальше развивалась и делала все для людей.

А Беларуси желаю свободы и только свободы. Если будет свобода, все остальное появится.

Анастасию вместе со своими подругами знают многие: они организовали в Познани белорусские народные танцы. На занятия приходят не только белорусы, но и украинцы, поляки, а летом их с восторгом наблюдают туристы. Вопросы для Насти те же.

— Год был хорошим, хотя непростым. Несмотря ни на что, произошло много хороших событий. Одно из главных — мы запустили наш проект с белорусскими народными танцами.

Себе я бы пожелала найти постоянную работу, чтобы иметь стабильный доход. Это для меня сейчас самое главное, как и для многих эмигрантов. Если это появится, то остальное прибавится. Вся другая деятельность будет в радость без тревоги о том, как жить завтра. Ну и очень важно не терять друг друга, держаться вместе. В поддержке и солидарности — наша сила.

Не знаю, могу ли вообще что-то пожелать полякам. Благодарю их за то, что они нас здесь принимают и терпят, хотя мы не такие уж и плохие соседи. Желаю им дальнейшего терпения.

А Беларуси желаю тоже терпения. Пусть живут, как могут. Всему свое время. Всегда хочется большего, но я не там, чтобы что-то советовать людям, которые сейчас там, ведь здесь на самом деле легче и говорить, и что-то делать. Главное — не предавать самого себя.

Мария, которая работает в ИТ-сфере, задумывается, но уверенно отвечает:

— Разное было, но могу сказать, что год был довольно продуктивным в плане жизни в Польше и воспитания детей. Я улучшила знания польского языка, переехали семьей в новую квартиру с лучшими условиями и меньшей оплатой. Дети устроены в школу и в садик. Есть работа и доход, а значит, можно жить.

Желаю всем верить в себя и в добро, давать себе второй шанс всегда. Интегрироваться в польскую культуру, но не забывать о наших корнях, нашем происхождении. Всем — добра и счастья.

Хотела бы еще пожелать, чтобы Беларусь стала европейской, демократической, свободной страной. Будем надеяться и верить, хотя все это довольно сложно.

Юля, активный деятель в белорусской диаспоре, организатор Белорусского разговорного клуба, где обсуждают современную белорусскую литературу.

— Я об этом как-то не думала, но год, как всегда, был тяжелым. Хочется домой все больше и больше. Вот говорят: поживешь и привыкнешь, а я никак не могу. Поэтому занимаюсь здесь белорусскими делами.

— А что бы вы хотели пожелать в новом году себе, родным, белорусской эмиграции, Польше и Беларуси?

— Я хотела бы отблагодарить их за то, что они нас так принимают. Пусть у них все будет хорошо, и сюда не докатится эта война. А белорусам желаю вернуться домой, встретиться с родными, близкими, обняться и быть рядом.

Ольга, переводчица, задумывается, но отвечает:

— Этот год был для меня адаптационным. Я здесь второй год, а первый пролетел так быстро, что даже не поняла, что происходило — было чувство шока. А этот год стал более реальным. Это настоящая жизнь, когда ты понимаешь, что, где и как происходит, и чувствуешь себя частью этого места. Процесс адаптации продолжается, но он идет в хорошем направлении.

Себе желаю лучше устроиться и успокоиться. Всегда пожелание для всех и на любой год — душевное спокойствие.

Никита, музыкант, работающий в кафе, улыбается:

— В этом году мы поженились с Анастасией и вместе хозяйничаем в кафе. Мы очень счастливы, хотя было много вопросов, которые нужно было решить. Поэтому иногда было эмоционально тяжело. Но мы очень старались.

— А что бы вы хотели пожелать в новом году себе, родным, белорусской эмиграции, Польше и Беларуси?

— Как всегда, держать свет в себе. И чтобы в Беларуси была настоящая Беларусь.

Присоединяюсь ко всем этим пожеланиям и от себя хочу добавить: пусть следующий год станет для нас всех годом совершения самых грандиозных планов, принесет удачу во всех делах и начинаниях.

Здоровья и счастья вам и вашим близким, радости и оптимизма, добра и мира!

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