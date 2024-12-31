Россия вывела пограничников с КПП на границе Армении с Ираном

Россия вывела пограничников с КПП на границе Армении с Ираном1
- 31.12.2024, 10:39
Россияне находились там более 30 лет.
Российские пограничники оставили пограничный контрольно-пропускной пункт «Агарак» на границе Армении с Ираном. Россияне совместно с армянами находились на этом КПП более 30 лет.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 декабря объявил, что армянские пограничные войска начали патрулировать КПП «Агарак» без российских сил.
Предположительно российские пограничники покинули этот район в соответствии с соглашением от октября 2024 года о том, что пограничники Армении возобновят контроль над пунктом пропуска с 1 января 2025 года.
Пашинян также добавил, что российские пограничники работали на КПП «Агарак» с 1991 года.
«Вывод российских пограничников с КПП «Агарак» произошел через пять месяцев после того, как российские пограничники завершили вывод войск из ереванского международного аэропорта «Звартноц». Это еще раз продемонстрировало приверженность Армении к сокращению двусторонних отношений с Россией в сфере безопасности», - отметили в Институте изучения войны.