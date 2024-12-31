Для белорусских водителей ввели важные изменения 31.12.2024, 10:42

Основные новшества по транспорту в итогах года.

В 2024 году в Беларуси ввели немало изменений по транспорту. «Зеркало» составило подборку таких новшеств, которые вы могли пропустить.

Новшество по медсправкам

Для водителей, которые проходят медкомиссию в Минске, ввели новшество. Теперь им и тем, кто только получает права на управление транспортом, не нужно нести в ГАИ бумажную медсправку — там будет ее электронный вариант.

Эту опцию хотят расширить на всю страну.

Специальный указ, который касается срока действия водительских прав и техосмотра

С 23 марта вступил в силу указ, который предусматривает ряд изменений для водителей. В частности, срок действия водительских прав увеличили вдвое. Их стали выдавать на 20 лет (ранее выдавали на 10 лет), причем срок их выдачи сократится с пяти до трех рабочих дней.

Также была упрощена процедура техосмотра. При выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не нужно водительское удостоверение и страховое свидетельство.

Разрешение на допуск к участию в дорожном движении новых автомобилей (не старше трех лет) теперь действует три года.

Справку о регистрации автомобиля в ГАИ можно теперь получить быстрее: срок уменьшили с десяти до семи дней.

Новые электронные услуги

В 2024 году на Едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» стали доступны новые административные процедуры, которые касаются транспорта.

Первое новшество — в ноябре стало известно, что появились новые онлайн-услуги, которые касаются транспорта. Так, некоторые физлица и юрлица могут в онлайн-режиме получить отметку о пройденном техосмотре.

Этим новшеством могут воспользоваться владельцы транспорта, который был произведен меньше двух лет назад. Дело в том, что таким автомобилистам не нужно проходить техосмотр, достаточно только поставить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Если раньше для этого все равно требовалось ехать на диагностическую станцию, то сейчас это возможно сделать онлайн. Исключение — колесные тракторы, прицепы, полуприцепы к ним.

Чтобы получить эту услугу, надо заполнить форму заявления и прикрепить файлы с документами. Среди них — техпаспорт на транспорт и подтверждение оплаты (но если вы внесли деньги через ЕРИП, то предоставлять чек не нужно).

Стоимость услуги — 0,3 базовой величины. На сегодня это 12 рублей.

Второе новшество — на Едином портале электронных услуг теперь можно заказать данные о транспортном средстве по серии и номеру свидетельства о его регистрации. Также теперь возможно получить через «Е-Паслуга» фотоизображения физлица из водительского удостоверения.

Техосмотр транспорта. Минтранс уточнил требования к диагностическим станциям

С 5 ноября появились новшества от Минтранса для диагностических станций. К примеру, работники такой станции при исполнении служебных обязанностей должны иметь бейдж с фотографией, а также указанием наименования владельца диагностической станции, должности служащего, Ф. И. О.

Также прописали длину осмотровой канавы при устройстве входа в осмотровую канаву через тоннель.

Станции техосмотра также могут теперь не выделять отдельное производственное помещение для выдачи разрешений, а также получили возможность проверки технического состояния и конструкции транспортных средств в том числе на тупиковой линии.

Новшество для перевозчиков пассажиров (касается в том числе такси)

С 1 ноября изменились условия работы для некоторых пассажирских перевозчиков — такси и транспорта, который возит людей по частным заказам (например, на корпоративы, свадьбы, похороны). Они должны вступить в единый реестр и выполнять ряд требований. Нарушителей ждет наказание, вплоть до конфискации авто.

Подорожал проезд по платным дорогам

В сентябре в Беларуси подняли тарифы на проезд по платным дорогам. Прошлый раз их изменяли в мае 2023 года.

Напомним, в Беларуси с 2013 года работает национальная электронная система взимания платы за проезд по некоторым дорогам.

При этом легковые автомобили, зарегистрированные в странах ЕАЭС, освобождены от платы за проезд по дорогам.

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