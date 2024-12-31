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Forbes: Армия РФ в Курской области — довольно жалкое зрелище

  • 31.12.2024, 10:57
  • 1,104
Forbes: Армия РФ в Курской области — довольно жалкое зрелище

ВСУ с помощью HIMARS уничтожают подкрепление врага на полпути к основным силам.

Вчера ВСУ с помощью РСЗО HIMARS нанесли очередной удар по Льгову, где находились вражеские войска. Один из местных жителей открыто на камеру заявил, что в бункере, куда прилетели снаряды HIMARS, находились российские военнослужащие. Однако при этом местная власть отчиталась о перехвате почти всех ракет HIMARS.

Удар пришелся по Льгову с населением в 21 тысячу человек. Этот населенный пункт играет важную роль для ВС РФ как автомобильный, так и железнодорожный узел, пишет Forbes.

МО РФ использует Льгов как важную логистическую базу в попытке выбить украинские силы с территории Курской области. Это уже второй удар по Льгову.

Первый пришелся на Рождество, когда под ударами все того же HIMARS оказался штаб 810-й бригады морпехов ВС РФ.

Самое интересное, что атака произошла спустя пару дней после того, как в Кремле приняли решение отвести с линии фронта изрядно потрепанную 810-ю бригаду.

Эксперты говорят, что такие вот удары наглядно демонстрируют, почему превосходящая количественно армия противника с августа не может выбить небольшие силы ВСУ с территории РФ.

Финский аналитик Йони Аскола заявил, что это довольно жалкое зрелище, когда армия Путина больше пяти месяцев не может выбить со своей территории украинские силы.

Но неудачи россиян в Курске — это не только результат их собственной некомпетентности. Эти неудачи также являются следствием успешной кампании глубоких ударов украинских сил.

Украинцы бьют по российским штурмовым группам минами, беспилотниками и артиллерией, пока враг наступает на украинские позиции, и они также нарушают российскую логистику, подкрепление и командование, поражая их ракетами с расстояния в десятки км.

Один минус для ВСУ только в том, что боеприпасы для артиллерии и РСЗО поступают с Запада. Трамп уже пообещал, что в случае своего президентства он существенно сократит или полностью прекратит военную помощь Украине.

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