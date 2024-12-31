«То, что я один, меня просто восхищало» 3 31.12.2024, 11:15

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История белорусского дальнобойщика, который встретил Новый год в рейсе.

В прошлую новогоднюю ночь Виктору (имя изменено по просьбе героя) пришлось встретить праздник в фуре. Все из-за того, что мужчина работает дальнобойщиком. CityDog.io узнал у белоруса, каково встречать Новый год в полном одиночестве, сидя в кабине машины.

О работе в праздники: «Кто, если не мы»

— Мой рекордный рейс длился почти полгода, с ноября по май. Рождество я тогда встречал в Германии: мы просто стояли два дня, потому что в праздничные дни объявляются выходные и запрет на движение фур.

Паркинги в это время обычно полупустые: местные, как правило, уходят в длительные отпуска, наши коллеги из стран СНГ уезжают домой к семьям, а фуры свозятся на базы. Но все равно остаются люди, которые встречают Рождество в кабине.

Мне запомнилось, что в Германии к нам приезжали представители различных фондов, чтобы поздравить с праздниками. В качестве подарков были пакеты с чипсами, печеньем, блокнотики и ручки. Они поблагодари нас за нелегкий труд. Мол, кто, если не мы. А я думаю: «Естественно, кто, если не мы? Никакому немцу даже в голову не придет работать за такую зарплату и с таким режимом дня».

О быте: «То, что я один, меня просто восхищало»

— На Новый год я оказался в Словакии. Разгрузка машины была 27 декабря, а следующее задание — только 2 января.

Вообще, водитель может запросить релокацию в более удобное место, если ждать рейса очень долго. Но я стал на хорошем паркинге под Братиславой и был там один — это случается крайне редко. Я был совершенно рад этому обстоятельству, и факт того, что я один, меня просто восхищал — настолько статистически это маловероятно.

Не в обиду коллегам будет сказано, но от некоторых из них на выходных лучше стоять подальше. В большинстве своем это совсем не выпускники философского факультета или филфака. Они отражают всю сущность профессии: половина паркинга бухает, маленькая часть занимается физкультурой, все остальные готовят еду, ходят в душ и стирают.

У меня на фуре стоял хороший аккумулятор, мне было хорошо, тепло, был запас продуктов. Еще рядом заправка с магазинчиком — если бы прижало, можно было что-нибудь купить по дурной цене.

О новогодней ночи: «Просто листал ленту в телефоне»

— Для меня праздники — это в первую очередь период, когда тебя никто не трогает. Так что с точки зрения социофоба это идеальный Новый год.

В новогоднюю ночь я просто листал ленту в телефоне. Смотрел видосики, тиктоки — типичное безделье. Созванивался с отцом, братом и друзьями. Когда у тебя есть интернет, ты все равно находишься в информационном поле, поэтому никакой оторванности нет.

Во время перерывов я люблю ходить в город. Но в тот раз я стоял на новом участке трассы, который находится далеко от всего. Поэтому куда-то выбраться не получилось.

Из еды я ничего специального не готовил — не любитель этого. Тем не менее стараюсь есть максимально полезную еду. Поэтому покупал фрукты, овощи, мюсли. Может, кто-то из коллег открывал соплицу или сливовицу. Но я по алкогольным делам не спец — очень редко и ограниченно пью.

Никаких елочек я себе не устраивал. Знаю, что многие украшают машины, но я этого не делал. Я не любитель тюнинга, мне нравится, когда все по заводу: какой машину выпустили, пускай такой и будет.

О новогоднем желании: «Загаданное осуществилось»

— В новогоднюю ночь я загадал себе купить мотоцикл — это была особенная мечта. И она осуществилась. После полугодового рейса купил себе мотоцикл и с середины июля до конца сезона накатал на нем 11 тысяч километров.

Этот опыт я бы повторил. Новый год — это такой период, когда ты можешь просто ждать следующего рейса на паркинге, кататься по соседним городкам и получать ту же самую зарплату.

Может возникнуть чувство, мол, бедные ребята, стоят там. Но, как правило, те, кто там остаются, делают этот выбор осознанно. Меня, например, все устраивало.

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