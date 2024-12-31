Новый ряженый «генерал - Дед Мороз» 9 31.12.2024, 11:19

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Самому-то не стыдно?

Министр обороны РФ Белоусов, гражданский человек, никогда не имевший отношения к армии, нацепил погоны генерала армии. Стоит довольный, улыбается. Самому-то не стыдно?

Оставался бы гражданским человеком и двигал дело к прекращению огня, боевых действий, переговорам. Убеждал бы Путина, что пора заканчивать. Но, нет, лучше еще больше изваляться в грязи 24 февраля, став «полным генералом».

Белоусов – соучастник 24 февраля и того, что было после. Сегодня на новостных лентах сообщается, что Белоусов «позвонил детям участников СВО, мечты которых он исполнит в рамках новогодней акции «Елка желаний». Он еще и Дед Мороз, оказывается. Нелепый.

Сколько детей осталось без родителей, благодаря устроенному Путиным, Лавровым, Шойгу, Белоусовым и другими? Ответ на этот вопрос властями скрывается. Но и навскидку понятно по итогам почти трех лет, что реши «генерал-Дед Мороз» Белоусов позвонить каждому из них, не управился бы и за несколько месяцев.

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