«Детали»: 10 быстрых идей для новогодней вечеринки дома 2 31.12.2024, 11:25

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Необычные решения, которые принесут море положительных эмоций и помогут зарядиться духом праздника.

После груды дел и задач, сопровождавших нас на протяжении года, мы можем наконец-то заняться приятными хлопотами. Если вы решили отмечать Новый год с близкими, существует множество способов сделать праздник запоминающимся. «Детали» подготовили десять необычных идей, которые принесут море положительных эмоций и вам, и вашим гостям – и не требуют трудоемкой подготовки.

Эти идеи для встречи Нового года помогут вам зарядиться духом праздника: от приготовления вкусных напитков до креативных трюков с декором – мы собрали все необходимое, чтобы сделать ваши 31 декабря и 1 января особенными.

Соберите какао-бар

Горячий шоколад как нельзя кстати подходит для сезона зимних праздников. Создайте у себя дома специальную станцию для приготовления согревающих напитков, что удивит и порадует ваших гостей. Для этого расставьте, можно – в красивых баночках, какао-порошок из качественных какао-бобов, молоко, сахар, маршмеллоу, маленькие печеньки, кусочки темного шоколада и всевозможные посыпки для украшения.

Для взрослой вечеринки можно добавить к станции несколько бутылок чего-нибудь погорячее, например хорошую водку, бренди или ликер Bailey’s, которые прекрасно подойдут для добавления в горячий шоколад.

Организуйте фондю

Для начала вы можете выбрать сладкий или более сытный вариант фондю. Для десертного исполнения вам понадобится любимый шоколад и длинные палочки, при помощи которых ваши гости смогут обмакивать в него различные лакомства. Лучше всего для этого подойдут нарезанные свежие фрукты и ягоды, например клубника, вишня, малина, бананы, яблоки. Кроме того, вы можете использовать зефир, круассаны, банановый хлеб, пончики, кексы, сухофрукты или даже шарики попкорна.

Если после какао-станции вам захочется порадовать гостей более сытной закуской, выбирайте сырный фондю по швейцарской традиции. Для приготовления подойдут сыры грюйер и эмменталь. Они отлично плавятся, поэтому в них удобно окунать соленые крекеры и крендельки, томаты черри, оливки, крупный виноград, маринованные шампиньоны, маленькие початки кукурузы и так далее.

Побалуйте себя

Предлагаем вам перестать уже ломать голову над идеальными подарками для членов семьи, а также прекратить попытки отучить своего кота ронять украшения с елки, а вместо этого устроить для себя спа-день. Идеальный вариант для женщин, который можно провернуть даже в домашних условиях: накрасьте ногти, нанесите на лицо увлажняющую маску и положите на глаза немного прохладных огурцов. К встрече Нового года вы будете помолодевшей и посвежевшей.

Проведите семейные состязания

Если вы проводите праздники с семьей, что может быть лучше и веселее совместных игр? Вы можете развлечься, разделив членов семьи на команды, соревнуясь за какой-нибудь интересный приз, или поиграть на желания. Так, проигравшая команда должна будет выполнить любую просьбу победителей. Это быстро повысит ставки, ведь никто не захочет, например, в течение следующего месяца мыть посуду.

Определитесь с ароматом для дома

Важная составляющая праздничного сезона – тематические запахи: хвои, цитрусовых или свежей выпечки. К примеру, свечи – идеальный способ привнести аромат Нового года в ваш дом. Идеальная экземпляр будет пахнуть так, словно вы только что достали из духовки самое вкусное в мире печенье, даже не включив ее, или принесли домой свежую ель, хоть и находитесь в Израиле. Вот это мы называем магией!

Украсьте дом

Независимо от того, будут гости видеть ваши стены только через Zoom или же вы планируете отпраздновать Новый год в кругу близких и родных у себя в гостиной, украшения – ключ к атмосферному празднованию. Помимо красавицы елки на помощь придут мишура, снежинки из бумаги, забавные фигурки и гирлянды. Согласитесь, сверкающие лампочки все всегда делают лучше!

Растяжки с надписями – верный способ минимизировать декор, особенно если у вас не так много места в доме. Добрые слова и теплые пожелания на ткани или бумаге гарантированно создадут праздничное настроение вашим виртуальным и реальным гостям. Кроме того, такой баннер может стать отличным фоном для фотосъемки.

Отправьте открытки дорогим людям

В преддверии праздников обычно возникает много суматохи, из-за чего легко забыть отправить близким за границу поздравительные открытки. Выделите на это специальное время, обустройте уголок для написания писем с карточками маленького размера, марками и, конечно же, пишите красивыми ручками. Ваши близкие будут в восторге, когда получат такую открытку по почте.

Устройте винную дегустацию

Отличный способ провести время в новогоднюю ночь – устроить дома небольшую дегустацию вин. Вино также можно «улучшить», сделав его основным ингредиентом. К примеру, глинтвейн и горячий шоколад с красным вином – идеальные напитки для праздничных вечеринок.

Закатите пижамную вечеринку

Зачем носить одежду на молнии, когда можно попробовать все самые вкусные праздничные угощения, облачившись в удобную и уютную пижаму. Проведите домашний конкурс, чтобы выбрать, кто явился на праздник в самой необычной одежде для сна. Забавный показ пижамных мод непременно оживит обстановку в доме.

Обменяйтесь подарками вслепую

Заранее попросите каждого приглашенного гостя принести с собой по одному лишнему подарку, а в середине вечеринки устройте случайный обмен ими. Так каждый ваш друг или член семьи получит что-то приятное на память в этот вечер.

Отличных вам праздников!

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