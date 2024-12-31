Андрей Санников: Лукашенко может исчезнуть в любой момент 1 31.12.2024, 11:34

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Андрей Санников

Освобождение Беларуси обезопасит всю Европу.

Почему белорусам нужно игнорировать предстоящие «выборы»? Как свободная Беларусь станет гарантом безопасности Европы? Что на самом деле происходит в белорусских тюрьмах?

Об этом и не только англоязычной «Медузе» рассказал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Сайт Charter97.org публикует перевод интервью:

— В Беларуси должны пройти президентские «выборы» в январе 2025 года. Почему, на ваш взгляд, режим Лукашенко решил назначить их раньше срока?

— Нет ни «голосования», ни «выборов», и мой совет — игнорировать это, потому что после 2020 года демократический мир вообще не должен использовать слово «выборы» применительно к этому режиму. Думаю, у Лукашенко есть определенные надежды, связанные с приходящей администрацией США, поэтому он специально назначил это представление сразу после инаугурации нового президента США. Но даже называть это «выборами» в кавычках — это не просто ошибка, а преступление против политзаключенных в Беларуси.

Ситуация с политзаключенными ужасна. Изобретен весьма циничный механизм в попытке продемонстрировать некие положительные сигналы Западу, потому что санкции работают. (Хотя меня не устраивает их масштаб и интенсивность, они все же введены.) Освободили нескольких политзаключенных, не называя их имен, но арестовывают гораздо больше. Таким образом, число политзаключенных не уменьшается, а увеличивается. И реальное число далеко не то, что сообщают правозащитники, оно составляет несколько тысяч. Я всегда подчеркиваю, что в Беларуси политзаключенных не просто держат в тюрьмах, их убивают в тюрьмах. Мы знаем много таких случаев, и нет никакой реакции от стран, которые могли бы и должны были уже давно отреагировать.

— Некоторые аналитики считают, что Лукашенко пытается обновить свой мандат ради имиджа, поскольку он рассчитывает на роль в возможных мирных переговорах между Россией и Украиной. Считаете ли вы, что здесь есть какая-то связь?

— Прежде всего, я бы сказал, что мирные переговоры между Россией и Украиной в обозримом будущем означали бы смерть Украины и ее независимости. Поэтому я не ожидаю ничего подобного. Видно, что на Украину по этому вопросу оказывается давление, что абсурдно, потому что это никогда не остановит войну Путина. Путин будет продвигаться все дальше в Европу, и он уже укрепляет свои позиции в Европе благодаря таким политикам как Орбан, Фицо, некоторым партиям и парламентариям.

Лукашенко вообще не играет никакой роли, так как полностью зависит от Кремля. Даже если он пытается создать видимость маневров, он не маневрирует — он выполняет приказы. Его держат в очень строгих рамках, потому что единственная финансовая поддержка, которую он получает, исходит из Кремля. И все эти усилия с фальшивым спектаклем в январе направлены на то, чтобы активизировать полезных идиотов на Западе, которые снова попытаются продвигать очень глупую и опасную идею о том, что Лукашенко можно изолировать от Путина. Они сиамские близнецы, хотя и ненавидят друг друга.

— Лукашенко объявил о семи помилованиях ряда политзаключенных с июля. Есть ли информация о том, кто именно был освобожден?

— Я могу сказать только то, что наиболее известных имен нет в таких списках. Более того, есть политзаключенные, такие как Полина Шаренда-Панасюк, которая является матерью двух несовершеннолетних детей и в октябре была осуждена уже в четвертый раз. Ее срок вновь был продлен.

Есть и люди, которые умирают в тюрьмах. Я знаю несколько случаев смертельно больных людей. Андрей Войнич нуждается в пересадке печени, но ему не оказывают медицинскую помощь. Лекарства, которые ему нужны на постоянной основе, чрезвычайно дорогие и практически недоступны в Беларуси. И таких случаев очень много. Известных оппозиционеров не освобождают. Хотя возможно, что накануне 26 января кого-то из них и выпустят.

— В ноябре отец Марии Колесниковой смог навестить ее в тюрьме впервые за полтора года. Вы знаете о других политических заключенных, которым внезапно разрешили контакт с семьями?

— Николаю Автуховичу, который долгое время содержался в карцере, разрешили телефонный звонок родственникам — и он предупредил, что его могут убить.

Могут быть и другие подобные случаи, но они не становятся достоянием общественности. Люди находятся в крайне сложных условиях. Даже родственников и тех, кто отправляет небольшие суммы денег в поддержку политзаключенных, арестовывают. Я ожидаю, что некоторые имена появятся в новостях в январе, но призываю не верить историям, которые будут с ними связаны.

— Я видела, как эти помилования называют частью «мнимой оттепели», потому что белорусские власти одновременно проводят предвыборные репрессии. Что это включает в себя, и кто становится целью?

— Я считаю, что масштабы репрессий в Беларуси беспрецедентны даже для этих мрачных лет, потому что они преследуют всех, включая людей, которые не участвуют в политике, но в какой-то момент публично не проявили лояльности к Лукашенко. Арестовывают людей, которые выступали против режима десять лет назад или даже больше; выносят дополнительные сроки уже находящимся в тюрьмах. Уровень страха Лукашенко превышает даже параноидальный, его действия, вызванные этим страхом, абсолютно бесчеловечны.

Думаю, он просто пытается полностью стерилизовать Беларусь, что, конечно, невозможно. Это цель любого диктатора. Конечно, своих целей они не достигают, и Лукашенко также не достигнет своих. Но он может нанести еще больше вреда белорусам в краткосрочной перспективе. Это происходит потому, что мир не реагирует; потому что санкции, которые были введены, недостаточны.

— Считаете ли вы, что этот фарс с выборами и внимание к Беларуси могут создать импульс на международной арене для введения новых или более целенаправленных санкций?

Я надеюсь на это. Я надеюсь, что слово «выборы» в отношении Беларуси полностью исчезнет при Лукашенко и, наконец, будут введены реальные санкции против режима, потому что это единственный способ спасти жизни людей.

Когда все политзаключенные будут освобождены, я буду первым, кто скажет: снимайте все санкции. Вперед. Забудьте о моем отрицательном отношении к Лукашенко. Если всех освободят, снимайте санкции, делайте что хотите. Но нужно что-то делать, потому что этот мелкий диктатор использует ситуацию с войной в Украине, когда внимание всех сосредоточено на другом, для уничтожения людей. А на Западе озабочены не решением проблем, а выражением обеспокоенностей, что никак не помогает.

— Вы сказали, что если политзаключенные будут освобождены, вы будете первым, кто скажет снять санкции. Это потому, что вы предполагаете, что их освободят только в случае, если Лукашенко больше не будет у власти?

— Нет, я говорю это потому, что хочу, чтобы что-то было сделано для спасения человеческих жизней. Это приоритет. Во-вторых, настоящие лидеры оппозиции сегодня находятся в тюрьме, а не на свободе. Те, кто были у истоков нашей революции в 2020 году, все в тюрьме: Тихановский, Статкевич, Северинец, Шаренда-Панасюк и многие другие. Вот почему я считаю, что если всех их освободят, ситуация в Беларуси изменится.

И я не говорю, что это можно сделать только в случае, если Лукашенко не будет у власти. Лукашенко серьезно болен, это очевидно. Он может исчезнуть в любой момент, и тогда что мы будем иметь? Немедленную реакцию Кремля, потому что они не захотят терять Беларусь и ее стратегическую территорию. Единственный способ для России продолжить свою войну — это сохранить Беларусь в своем альянсе. Если мы избавимся от режима Лукашенко и сделаем эту территорию сначала нейтральной, а затем частью Европы, войны не будет. Россия не сможет этого сделать, потому что, если посмотреть на карту, становится очевидно, что этот «белорусский балкон», нависающий над Европой, — единственная часть Европы, которая реально угрожает ей. И поскольку Украина уже движется в сторону НАТО и Европейского союза, Беларусь — ключевая точка.

С геополитической, моральной и демократической точек зрения Беларуси нужно уделять больше внимания. Она должна стать свободной и независимой, и это реально.

— Литва подала официальный запрос в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать предполагаемые преступления против человечности, совершенные режимом Лукашенко. Хотелось бы узнать ваше мнение об этом запросе — чего вы ждете от него?

— Это шаг, который, вероятно, необходимо было предпринять, но никаких результатов в обозримом будущем, к сожалению, не будет. Все механизмы должны быть задействованы, но это не должно восприниматься как что-то эффективное, способное предотвратить дальнейшие преступления прямо сейчас.

Возьмем, например, Комитет по правам человека ООН. По моему делу было вынесено решение, подтверждающее, что мои права были нарушены, и что с того? Это важно для будущего, чтобы существовало объективное мнение авторитетного международного органа, что я не был преступником. Это хорошо для того, чтобы подтвердить то, что я всегда говорил: я никогда не нарушал закон. Но под этим я имею в виду международный, универсальный закон, а не законы диктаторов. Так что это положительный шаг, но, скажем так, не особо эффективный.

— Предпринимаются ли какие-либо усилия для организованных действий перед 26 января? Лидер оппозиции в эмиграции Светлана Тихановская призвала людей в Беларуси проголосовать «против всех». Как вы оцениваете такой призыв?

— Это крайне контрпродуктивно. Это очень плохой и опасный призыв, потому что он помогает Лукашенко создать видимость явки. Не имеет значения, как проголосуют люди. Во-первых, никто ничего не будет считать; нет ни выборов, ни подсчета голосов. Но это создаст у людей ложное ощущение, что они могут что-то сделать в рамках этого спектакля, что неверно и определенно помогает Лукашенко. Я категорически против этого и очень критически к этому отношусь.

До конца дней Лукашенко — думаю, их осталось немного — забудьте слово «выборы» в Беларуси на любом уровне.

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