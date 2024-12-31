«Сердце этих систем было уничтожено» 31.12.2024, 12:11

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Эксперт назвал наиболее значимое достижение ВСУ на территории Крыма за этот год.

Наиболее знаковым достижением Сил обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма является уничтожение ПВО и ПРО врага в огромных количествах. Так оценил работу украинских защитников военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

«Около 4 или 5 радаров систем, пусковые установки были уничтожены. Сердце этих систем было уничтожено. Уничтожали их ракетами ATACMS, которые мы получили в этом году от союзников», - сказал Нарожный.

Еще один важный шаг, по мнению эксперта, заключается в уничтожении нефтебаз на территории Крыма. В частности он отметил уничтожение крупной нефтебазы в Симферополе, что повлияло на возможности оккупантов на юге Украины.

«Это просто космических размеров удар по логистике врага не только на территории Крыма, но и на юге Украины. И мы видим, что оно влияет на ситуацию. Ведь юг Украины для врага очень важен - Запорожское направление прежде всего. Но оно пока не активизировалось. Хотя там есть кому воевать, там несколько бригад стоит, которые могли бы воевать. Но количество боестолкновений относительно небольшое. Именно потому, что они логистику не могут наладить на этом участке фронта. А не потому, что у них там нет людей», - добавил Нарожный.

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